“Ekim alanındaki büyüme rekolte kaybını kapatır”

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, bu yıl sulak alanlarda yapılan ekimlerde yüzde 20'ler seviyesinde artış gerçekleştiğini, bu artışın kuraklık nedeniyle oluşacak kayıpları kapatacağını söyledi. Ülke genelinde yaşanan mevsimsel kuraklığın bazı bölgelerde daha ağır seviyelere geldiğini hatırlatan Taşpınar, "Hububatın suya ihtiyaç duyduğu zamanlar, ilk çıkış zamanlarıdır. İlk çıkış zamanındaki yağışlar sayesinde ekilen hububatın çoğunluğu rahat bir şekilde çıkabildi" diye konuştu.

Taşpınar, ülke genelinde meteorolojik kuraklığın hakim olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Meteorolojik kuraklık, hidrolojik kuraklık seviyelerine kadar yükseldi. Göllerde ve göletlerde, yer altı sularımızda önemli bir çekilme gerçekleşti. Kar ve yağmur yağışlarımız yetersiz oldu. Buna karşın hububatın suya en fazla ihtiyaç duyduğu dönemlerde yağışların gerçekleşmesi, hububatın sıkıntısını önemli derecede gidermiş oldu. Bundan sonraki nisan-mayıs yağışları da eğer düzenli şekilde devam ederse hububatta aşırı bir kuraklık yaşanmayabilir."