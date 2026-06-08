EKK: Yükselen enerji fiyatlarına karşı tedbirler devrede

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) yılın beşinci toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, uygulanan ekonomi programı sayesinde makroekonomik temellerin güçlendiği, ekonominin küresel koşullardaki değişimlere daha dayanıklı ve uyumlu hale geldiği belirtildi.

CDS savaş öncesi seviyelere yaklaştı

Türkiye ekonomisinin yaşanan çoklu şoklara rağmen 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğü, işsizlik oranının ise tek haneli seviyelerde kaldığı, Türkiye'nin risk primi olan CDS'in ise savaş öncesi seviyelere yaklaştığı ifade edildi.

EKK, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji fiyatlarının enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ederek, bu etkilerin ekonomiye yansımalarını sınırlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Kurul, Orta Vadeli Program (2026-2028) hedefleri doğrultusunda üretim kapasitesini artıran, yatırım ortamını iyileştiren ve ihracatta çeşitliliği destekleyen yapısal reformların sürdürüldüğünü kaydetti. Sanayide dönüşüm, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji odaklı üretim ile yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

"Tek Durak Ofis" modeli ülke geneline yaygınlaştırılacak

Toplantıda ayrıca iş gücü piyasasındaki gelişmeler ele alınırken, ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı iş gücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik politikalar değerlendirildi. Yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında ise İstanbul Finans Merkezi'nde uygulanan "Tek Durak Ofis" modelinin ülke geneline yaygınlaştırılması hedefi öne çıktı. Bu sistemle yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari işlemlere tek noktadan ve daha hızlı erişebilmesinin amaçlandığı belirtildi.

EKK toplantısında görüşülen başlıklar ise şöyle sıralandı:

-OVP (2026-28) yapısal reform eylemlerinin mevcut durumu değerlendirildi; çalışmaların hızlandırılmasına yönelik ilave adımlar istişare edildi.

-İşgücü piyasasındaki gelişmeler değerlendirilmiş; ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı işgücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik politikalar ele alındı.

-“Tek Durak Ofis” uygulamasında gelinen aşama değerlendirilmiş; yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari süreçlere tek noktadan erişimini sağlayacak mekanizmaların etkin şekilde devreye alınmasına yönelik atılacak adımlar belirlendi.