Ekonomi yönetimi dün bir araya geldi
Ekonomi yönetimi son dönemdeki gelişmeleri değerlendirmek için dün bir toplantı yaptı. Toplantıda son dönemdeki gelişmeler ve alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.
Dün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu bir toplantı yapıldı.
Toplantıda son dönemdeki gelişmeler ele alındı ve alınabilecek yeni tedbirler değerlendirildi.
Reuters'ın haberine göre, alınabilecek tedbirler kapsamında Merkez Bankası'nın atabileceği adımlar da masaydı.
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