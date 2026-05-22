Ekonomi yönetimi piyasalar için toplandı
CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından piyasalarda yaşanan sert satış dalgası ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Borsa İstanbul’da kayıpların yüzde 6’yı aşması sonrası, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi olağanüstü toplandı.
Kararın ardından Borsa İstanbul’da satış baskısı hızlanırken, BIST 100 endeksindeki kayıplar gün içinde yüzde 6’nın üzerine çıktı. Piyasalardaki dalgalanmanın ardından ekonomi yönetimi de olağanüstü toplantı kararı aldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, piyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Toplantıda, finansal piyasalardaki hareketliliğin ekonomi üzerindeki etkilerinin ele alınacağı belirtilirken, piyasaların “etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi” amacıyla atılabilecek yeni adımların da değerlendirileceği ifade edildi.