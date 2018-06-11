Ekonomi yönetiminden büyüme yorumu

11 Haziran 2018

Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme beklentilerine karşın yüzde 7.4 büyüdü. Ekonomi yönetimi büyüme verisinin açıklanması sonrası yaptıkları açıklamalarda, ekonomide hareketliliğin sürdüğüne vurgu yaptılar.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sosyal medya hesabı üzerinden, güçlü büyüme verisiyle büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara cevap verdiklerini dile getirdi.

Erdoğan, büyümeyi değerlendirdi

Zeybekci, "Türkiye, 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7,4’lük büyümeyle AB ülkelerinden hızlı büyürken, OECD’de Hindistan ile zirveyi paylaştı. Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik, yakında tahminlerini yukarı yönü revize etmeye başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Bakan Zeybekci, "TCMB tarafından alınan sıkılaştırıcı önlemlerin etkilerinin, yatırım teşvik istatistiklerinde 2018 yılı ilk 5 ayında değer bazında görülen yüzde 49 artış ve ihracatın güçlü desteğiyle sınırlı kalmasını bekliyorum. Türkiye OVP'sinde 2018 yılı için öngörülen yüzde 5,5'lik büyüme oranını yakalayabilecek hatta daha da üstüne çıkabilecek potansiyele ve kararlığa sahiptir" dedi.

Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü

Ağbal: Çarklar hızlı dönmeyi sürdürüyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal büyüme rakamları ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi 2018 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 oranında büyümüştür. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,0 oranında gerçekleşmiştir.

Geçtiğimiz yıl küresel çapta gerçekleşen senkronize büyüme ve uyguladığımız destekleyici makroekonomik politika adımlarıyla birlikte küresel çapta öne çıkan güçlü bir büyüme performansı ortaya koyan Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmelenmeyi sürdürerek 2018 yılına da hızlı bir giriş yapmıştır.

Ekonominin sürükleyicisi olan iç talep ilk çeyrekte güçlü seyrini sürdürmüş ve özel tüketim harcamaları yüzde 11 artmıştır. Kamu harcamaları ise yüzde 3,4 artarak ekonomik büyümeye sınırlı ancak pozitif katkı vermeye devam etmiştir.

Yatırım, istihdam ve ihracata yönelik verdiğimiz desteklerle birlikte üretim ve yatırım tarafında çarklar hızla dönmeye devam etmektedir. 2017 yılında yüzde 7,3 ile güçlü bir büyüme performansı ortaya koyan yatırım harcamaları yılın ilk çeyreğinde de yüzde 9,7 artmıştır. Özellikle makine-teçhizat yatırımlarında geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren görülen güçlü artış ekonomimizin üretken yapısı için çok olumlu bir gelişmedir."

Dolar, büyüme verisine tepki göstermedi

Cari açık nisanda 5.4 milyar dolar

Ertem: Büyüme sağlıklı ve kapsayıcı

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem de sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye ekonomisi 2018 1. çeyrekte yüzde 7.4 büyüyerek gücünü bir kez daha teyit etti. Büyüme kalemleri -özellikle yatırım- bize gösteriyor ki, bu büyüme verisi güçlü ve kapsayıcıdır" ifadelerini kullanan Ertem, "Sanayi sektörü birinci çeyrek büyümesi ortalama büyümenin üzerinde yüzde 8.8'dir. Bu da gösteriyor ki, Türkiye üretim imkanları eğrisini sanayi ve ihracat tarafında yukarı çekiyor" şeklinde konuştu.

Ertem, "Bu kapsayıcı büyümeyi cari açık ve enflasyonu da iyileştirerek sürdüreceğiz. Seçim sonrasında ihracat bazlı sanayiyi destekleyen, dış ticaret açığının temelini oluşturan ara malı ithalini minimize eden reformlar hızla devreye gidecek" dedi.

"Üretimi destekleyen büyüme enflasyonun ilacıdır"

Enflasyonun yapısal tarafının önemli olduğunu dile getiren Ertem, "Bu anlamda Türkiye ekonomisinde sanayi bazlı kapsayıcı büyüme enflasyonun temel nedeni değildir. Tam aksine üretimi destekleyen, ihracat ve sanayi bazlı büyüme enflasyonun ilacıdır. Bu çerçevede üretim ve dezenflasyon reformları gündeme gelecek" değerlendirmesini yaptı.