Ekonomide 2022 böyle geçti...

Türkiye ekonomisi, güçlü ihracat performansının da katkısıyla 2021 yılında yüzde 11,4 büyüme kaydederken, ülkenin ekonomik göstergelerde yakaladığı başarı bu yılın ilk çeyreğinde açıklanan verilere de yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11,4 büyüdü. Türkiye, bu performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi sağlayan ülke oldu.

İhracat 2021'de yıllık bazda yüzde 32,85 artarak 225 milyar 368 milyon dolara ulaştı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yeni ihracat rekorlarına imza attı.

2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında 3 bin 134 projeye 184,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi. Gıdadaki KDV indirimleri, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, bebek maması, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak şekilde tasarlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması hedefiyle hazırlanan "Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi" devreye alındı. Projeyle, vatandaşların fiziki altınlarını kolay ve güvenli şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim etmesi sağlandı.

Savunma sanayisi de bu yıl bir dizi ihracat başarısı yakaladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin yurt dışındaki ilk teslimatını Filipinler'e yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinde yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

3 OCAK

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de yüzde 13,58 arttı, yıllık bazda artış oranı ise yüzde 36,08 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de aylık yüzde 19,08, yıllık yüzde 79,89 artış kaydetti.

- Memur maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 27,9 arttı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 25,5 yükseldi.

- Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat 2021'de yıllık bazda yüzde 32,85 yükselerek 225 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzde 23,61 artarak 271 milyar 355 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

6 OCAK

- Türkiye'de geçen yıl hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 128 milyon 566 bine ulaştı.

8 OCAK

- Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Konya-Karaman seyahat süresini de 2 saat 40 dakikaya indiren Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı hizmete alındı.

10 OCAK

- Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2021'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

14 OCAK

- "Yasaklı ırk" olarak belirlenen köpeklerin kısırlaştırılarak kaydedilmesi için verilen süre sona erdi. Türkiye genelinde 20 bin 843 tehlike arz eden köpek, mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı.

14 OCAK

- Türkiye'de konut satışları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti.

15 OCAK

- 2022 Yılı Yatırım Programı ile 3 bin 134 projeye 184,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

19 OCAK

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Irak'ın Erbil kentine 24 Ocak'ta, Ermenistan'a 2 Şubat'ta karşılıklı uçuşların başlayacağını açıkladı.

21 OCAK

- Kurulan şirket sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 109 bin 695'e, kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,6 artarak 16 bin 222'ye çıktı.

24 OCAK

- Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2021 yılında 2020'ye kıyasla yüzde 12,7 artarak 40 milyon tonu aştı. Bu miktar, tüm zamanların en yüksek üretim miktarı oldu.

29 OCAK

- Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sait Erdal Dinçer'in görevine son verildi, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi.

2 ŞUBAT

- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta 2021 yılı boyunca yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini belirterek, "İhracatımız geçen yılın ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır." dedi.

3 ŞUBAT

- Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 11,10 arttı, yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Yİ-ÜFE ise aylık yüzde 10,45, yıllık yüzde 93,53 artış olarak kayıtlara geçti.

4 ŞUBAT

- Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

10 ŞUBAT

- Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2021'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,2 oldu.

12 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıkladı. Gıdadaki KDV indirimleri, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, bebek maması, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak şekilde tasarlandı.

17 ŞUBAT

- Mali Suçları Araştırma Kurulu, kripto varlık hizmet sağlayıcıları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BtcTurk) hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uyguladı.

18 ŞUBAT

- Vatandaşları sahte indirimlerden korumak amacıyla fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden belirlendi. 1 Mart'tan itibaren indirimli ürünlerin etiketinde, indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilmeye, indirimler de son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılmaya başlandı.

28 ŞUBAT

- Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11,4, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,6 büyüdü. Türkiye, büyüme performansıyla 2021'de verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi sağlayan ülke oldu.

1 MART

- Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik "Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi" devreye alındı. Projeyle vatandaşların fiziki altınlarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim etmesi sağlandı.

2 MART

- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır." dedi.

3 MART

- TÜFE şubatta aylık bazda yüzde 4,81, Yİ-ÜFE yüzde 7,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 54,44, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 105,01 olarak kaydedildi.

4 MART

- Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı.

- Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde sorunlara yol açmaması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisinin 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır olarak uygulanması kararlaştırıldı.

9 MART

- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin yurt dışındaki ilk teslimatını Filipinler'e yaptı.

10 MART

- Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,2 oldu.

12 MART

- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, bunun bugüne kadar ülkede ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu bildirdi.

19 MART

- Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, temel gıda maddeleri başta olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 896 firmaya toplamda 25 milyon 448 bin 428 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

22 MART

- Türkiye'deki orman varlığı, 2021'de 177 bin hektar daha artarak 23,1 milyon hektar oldu.

23 MART

- Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti.

- 2021 yılının Aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı uygulamasında ilk ödemeler, 3 aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için yapıldı.

27 MART

- İstanbul ulaşımının ana omurgası Marmaray, bir günde 580 bin 560 yolcu taşıyarak rekor tazeledi.

Finansal piyasalarda, ikinci çeyrekte Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan ekonomik belirsizlikler ve güçlenen enflasyonist baskılar karşısında merkez bankalarının sıkı para politikası adımlarını hızlandırması resesyon endişelerini beraberinde getirirken, pay piyasalarından çıkışlar devam etti.

Küresel çapta 2021'den devralınan yüksek enflasyon problemi, Rusya-Ukrayna savaşının özellikle enerji ve gıda fiyatlarına yansımaları ile derinleşti. Uygulanan yaptırımlar nedeniyle ekonomik belirsizliklerin artması uluslararası kurumların büyüme beklentilerini daha da düşürmesine neden olurken, merkez bankaları cephesinde giderek şahinleşen para politikaları da resesyon endişelerini gündeme getirdi.

Bu durum karşısında 2022 yılına yönelik büyüme beklentisini Dünya Bankası yüzde 4,1'den yüzde 2,9'a, Uluslararası Para Fonu (IMF) yüzde 4,4'ten yüzde 3,6'ya ve Fitch Ratings yüzde 3,5'ten yüzde 2,9'a düşürdü. İlk çeyrekte ABD ekonomisi büyüme beklentilerinin aksine yüzde 1,6 daralırken, bu dönemde Avro Bölgesi yüzde 0,3 ve Çin yüzde 1,6 ile tahminlerin altında büyüdü.

Enflasyon tarafında ise yükseliş sürdü. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yıllık bazda ABD'de yüzde 8,6 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 8,1'le yeni zirvelerini gördü. Bu durum karşısında ABD Merkez Bankası (Fed), sıkılaşma büyüklüğünü mayısta 50 ve haziranda 75 baz puana çıkararak politika faizini yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

Bu süreçte Avrupa Merkez Bankası (ECB) tahvil alımlarını sona erdirerek üçüncü çeyrek itibarıyla faiz artırımlarına başlayacağı sinyalini verdi. İngiltere Merkez Bankası da (BoE) üst üste 5'inci toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 1,25'e yükseltti.

- Rusya Merkez Bankası'ndan üst üste 4 hamle

Yaptırımların kıskacında finansal ve ekonomik istikrarsızlıkların arttığı Rusya'da uluslararası ödeme sistemlerine erişimin engellenmesi sonucu borç ödemelerinin yapılamaması temerrüt riskini beraberinde getirirken, ülke merkez bankası ikinci çeyrekte 4 kez faiz indirimine başvurdu ve politika faizini yüzde 20'den yüzde 9,5'e çekerek tek haneye düşürdü.

Asya genelinde Kovid-19 salgınının devam eden etkileri nedeniyle Japonya ve Çin merkez bankaları para politikalarında değişikliğe gitmedi.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ikinci çeyrek boyunca politika faizini yüzde 14 düzeyinde tutarken, teminat ve likidite politika adımlarının devreye alınacağını bildirdi. Liralaşma Stratejisi kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin Türk lirası kredilere erişimine döviz sınırı getirdi. Kurum ayrıca, tüketici kredilerinde genel vade sınırını da yeniden düzenledi. TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda da 2022 sonu enflasyon tahmini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'e yükseltildi.

Bu gelişmelerle ikinci çeyrekte Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,3'lük artışla 108,6 dolar seviyesinde dengelendi, altının ons fiyatı ise yüzde 6,7 değer kaybederek 1.807,2 dolara geriledi. Bu dönemde pay piyasalarından kaçışlar devam etti ve New York borsasında ortalama yüzde 16,7'lik, Avrupa borsalarında ortalama yüzde 9'luk düşüş yaşandı.

BIST 100 endeksi ise yılın ikinci çeyreğinde dünya borsalarından pozitif ayrışmaya devam etti ve yüzde 7,7 değer kazanarak 2.405,36 puandan kapandı. İkinci çeyreğe 14,67 seviyelerinden başlayan dolar/TL de ikinci çeyrekte yüzde 13,8 değer kazanarak haziran ayını 16,6987'den kapattı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın ikinci çeyreğindeki önemli gelişmeler şöyle:

1 NİSAN

- Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Nisan itibarıyla sevk edeceği Rus gazında ödemelerin ruble cinsinden yapılacağını açıkladı.

4 NİSAN

- Türkiye'de enflasyon martta aylık yüzde 5,46 ve yıllık yüzde 61,14 oldu.

- Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya devi Twitter’da yüzde 9,2'lik "pasif hisse" satın aldı.

8 NİSAN

- Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 20'den yüzde 17'ye düşürdü.

12 NİSAN

- ABD'de enflasyon martta yıllık yüzde 8,5'e yükseldi.

13 NİSAN

- İngiltere'de enflasyon martta yüzde 7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

14 NİSAN

- TCMB, politika faizini yüzde 14 düzeyinde tutarken, karar metninde liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecinin devam ettiği belirtildi.

- ECB, beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

18 NİSAN

- Dünya Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2022 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye düşürdü.

- Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4,8 büyüdü.

19 NİSAN

- IMF, bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 3,6'ya indirdi. IMF, 2022 yılı büyüme beklentisini ABD için yüzde 4'ten yüzde 3,7'ye, Avro Bölgesi için yüzde 3,9'dan yüzde 2,8'e ve Türkiye için yüzde 3,3'ten yüzde 2,7'ye düşürdü.

21 NİSAN

- Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkesine yönelik bir temerrüt tehlikesinin bulunmadığını belirterek, “Rusya'nın kaynakları var, gerekli tüm finansal kaynaklara sahip, hiçbir temerrüt bizi tehdit etmiyor." dedi.

- G7 maliye bakanları, uluslararası toplumla birlikte 2022 ve sonrası için Ukrayna'ya 24 milyar doları aşan ek destek taahhüdünde bulunduklarını bildirdi.

- Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, martta Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7,4'le rekor tazeledi.

22 NİSAN

- Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası "Hayat Katılım Bankası" kuruluş izni aldı.

- IMF, Avrupa ülkeleri için Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği yeni şokları ele almada maliye politikasının para politikasından daha uygun olduğunu bildirdi.

26 NİSAN

- Fitch Ratings, stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi risklerinin geliştiğini bildirdi.

28 NİSAN

- Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Banka, Mart 2023'te bitecek 2022 mali yılına ilişkin enflasyon beklentisini yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a yükseltti, büyüme öngörüsünü ise yüzde 3,8'den yüzde 2,9'a düşürdü.

- Almanya'da yıllık enflasyon nisanda yüzde 7,4 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

- ABD ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1'lik büyüme beklentilerinin aksine yüzde 1,4 daraldı.

- TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, 2022 sonu enflasyon tahmini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'e yükseltilirken, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2023 sonunda orta noktası yüzde 12,9 olmak üzere yüzde 8,1 ile yüzde 17,7; 2024 sonunda orta noktası yüzde 8,3 olmak üzere yüzde 3,4 ile yüzde 13,2 aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir." denildi.

- TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, rapora ilişkin düzenlenen toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomik büyüme üzerindeki riskleri canlı tuttuğunu belirterek, devreye aldıkları "Liralaşma Stratejisi" çerçevesinde kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarla uyumlu hale getirileceğini bildirdi.

29 NİSAN

- Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'den yüzde 14'e düşürdü.

- Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 7,5 ile rekor tazeledi.

4 MAYIS

- Fed, 2000'lerden bu yana en hızlı faiz artışına gitti ve politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.

5 MAYIS

- İngiltere Merkez Bankası (BoE), Rusya-Ukrayna savaşı ile artan küresel enflasyonist baskılar nedeniyle politika faizini 25 baz puan daha artırarak yüzde 1'e yükseltti.

- Türkiye'de enflasyon nisanda aylık yüzde 7,25 ve yıllık yüzde 69,97 oldu.

9 MAYIS

- Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi

10 MAYIS

- Fitch Ratings, Çin'deki Kovid-19 karantinalarının küresel enflasyon endişelerini yoğunlaştıracağını bildirdi.

11 MAYIS

- Almanya'da martta yüzde 7,3 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan enerji fiyatlarındaki son yükselişle nisanda yüzde 7,4'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

- ABD'de enflasyon nisanda yıllık yüzde 8,3 arttı.

12 MAYIS

- ABD Senatosu, Başkan Joe Biden tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına ikinci dönem için aday gösterilen Jerome Powell'a onay verdi.

13 MAYIS

- Rusya'da yıllık enflasyon nisanda yüzde 17,83 ile Ocak 2002’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

17 MAYIS

- Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini söyledi.

- Avro Bölgesi ekonomisi, nihai verilere göre ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 5,1 büyüdü.

18 MAYIS

- İngiltere'de enflasyon, nisanda yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

- Avro Bölgesi'nde, nisanda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,1'e yükseldi.

- Japon ekonomisi ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1 daraldı.

19 MAYIS

- Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergilerinin 1 yıl süreyle askıya alınmasına onay verdi.

20 MAYIS

- Borsa İstanbul, yüzde 574 devir hızıyla 2021'de de dünyanın en likit piyasası oldu.

- PBoC, 5 yıllık kredi referans faiz oranını yüzde 4,60'dan yüzde 4,45'e indirirken, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,70'de sabit tuttu.

23 MAYIS

- Moody's'in Ülke Riskleri Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kathrin Muehlbronner, Türk bankalarının sağlam ve açık bir şekilde ekonomik dengelenmenin sağlanmasındaki önemli unsurlar arasında olduğunu belirterek, "Türk ekonomisi her zaman dirençli oldu. Büyük ve çeşitliliği olan bir ekonomi." dedi.

24 MAYIS

- BDDK, bankaların "donuk alacak" olarak sınıflandırması için kabul edilen eşik tutarı 100 liradan 2 bin 500 liraya yükseltti.

26 MAYIS

- Rusya Merkez Bankası, olağan dışı toplanarak politika faizini yüzde 14'ten yüzde 11'e düşürdü.

- ABD ekonomisi, ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,5 daraldı.

- TCMB politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te bırakırken, karar metninde değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımlarının devreye alınacağı bildirildi.

- Moody's, G20 ekonomileri için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,6'dan yüzde 3,1'e çekti.

27 MAYIS

- TCMB, Liralaşma Stratejisi kapsamında Türk lirası cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı adımlarını uygulamaya başladı.

31 MAYIS

- AB ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda uzlaştı.

- Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü.

1 HAZİRAN:

- Çin’de yaklaşık iki aydır uygulanan karantina önlemleri gevşetildi.

2 HAZİRAN

- AB ülkeleri, Rusya'dan petrol alımını yasaklama kararı aldı.

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu "A+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

3 HAZİRAN

- Türkiye'de enflasyon mayısta aylık yüzde 2,98 ve yıllık yüzde 73,50 oldu.

7 HAZİRAN

- Dünya Bankası, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den 2,9'a düşürdü. Banka, 2022 yılı büyüme beklentisini ABD için yüzde 3,7'den yüzde 2,5'e ve Avro Bölgesi için yüzde 4,2'den yüzde 2,5'e düşürürken, Türkiye için yüzde 2'den yüzde 2,3'e yükseltti.

8 HAZİRAN

- Dünya Bankası, Ukrayna için 1,49 milyar dolarlık ek finansmanın onaylandığını bildirdi.

- BDDK, intibak talebi uygun görülen Emin Evim, Fuzul, Birevim, Katılım, İmece ve Sinpaş olmak üzere 6 tasarruf finansman şirketinin faaliyet iznini onayladı.

- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'e indirirken, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yüzde 3,7'ye yükseltti.

9 HAZİRAN

- ECB, politika faizini değiştirmedi, tahvil alımlarını sonlandırdı.

- BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

10 HAZİRAN

- Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 11'den yüzde 9,5'e düşürdü.

- SPK, Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı'nın kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını duyurdu.

- ABD'de enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,6 arttı.

13 HAZİRAN

- Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 2,9'a düşürdü. Kuruluş, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 2,4'ten yüzde 4,5'e yükseltti

14 HAZİRAN

- Rus enerji şirketi Gazprom, teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatının yüzde 40 düşeceği uyarısında bulundu.

15 HAZİRAN

- Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 bandına yükseltti.

16 HAZİRAN

- BoE, üst üste 5'inci toplantısında da faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 1'den yüzde 1,25'e çıkardı.

- BoJ, enflasyonda aşağı yönlü riskler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle politika faizini yüzde eksi 0,1 düzeyinde korurken, finans ve döviz piyasalarındaki gelişmelere özen gösterilmesi gerektiği mesajı verdi.

17 HAZİRAN

- Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8,1'le rekor tazeledi.

21 HAZİRAN

- Borsa İstanbul, "Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı"nı yayımlamaya başlayacağını duyurdu.

- Fitch Ratings, küresel makroekonomik görünümün yılın başından bu yana önemli ölçüde kötüleştiğini bildirdi.

23 HAZİRAN

- TCMB, politika faizini yüzde 14'te sabit tutarken, gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacağı sinyali verdi.

- BDDK, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin Türk lirası kredilere erişimine döviz sınırı getirdi. Karar ile söz konusu şirketler, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması ya da yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullanamayacak.

25 HAZİRAN

- IMF, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,9'a ve 2023 için tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 1,7'ye indirdi.

- Moody's, ABD'nin kredi notunu "Aaa" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

27 HAZİRAN

- Standard & Poor's (S&P), Avro Bölgesi'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya ve 2023 yılı beklentisini yüzde 2,2'den yüzde 1,9'a indirdi. Kuruluş, ABD ekonomisine yönelik 2022 büyüme tahminini yüzde 2,4 olarak korurken, gelecek yıla dair beklentisini yüzde 2'den yüzde 1,6'ya düşürdü.

- Moody's, Rusya'nın temerrüde düştüğünü bildirdi.

29 HAZİRAN:

- ABD ekonomisi, nihai tahminlere göre ilk çeyrekte büyüme beklentilerinin aksine yüzde 1,6 daraldı.