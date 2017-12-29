Ekonomide canlılık sürüyor

29 Aralık 2017

2017 yılı Aralık ayı SAMEKS verileri İstanbul’da açıklandı. Belirtilen verilere göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 50,8 değerine geriledi.

Sanayi sektörü önceki aya göre 2,3 puan hız kaybederken, hizmet sektörünün 0,3 puanlık artışı, Bileşik Endeksteki düşüşü sınırlandırdı. Böylece SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin üzerindeki seyrini Aralık ayında da sürdürdü ve Türkiye ekonomisindeki canlılığa işaret etti.

Sanayi sektöründe gözlenen hız kaybında, önceki aya göre girdi alımlarının 3,9 puan azalarak 60,5 puana, yeni siparişlerin ise 1,5 puan azalarak 52,7 puana gerilemesi etkili olurken, bu gelişme neticesinde üretim 0,8 puan azalarak 51,2 olarak gerçekleşti. Hizmet sektöründe ise girdi alımlarındaki 3,5 puanlık yavaşlamaya karşın iş hacmi hız kazanmış, bu durum firmaların nihai mal stokundaki düşüşün sürmesinden kaynaklandı.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi’nin 50,8 puanlık değeri, 2017 yılı Aralık ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığına işaret etti.Hem hizmet hem de sanayi sektörünün 50 referans puanı üzerindeki seyrini sürdürmesi; SAMEKS’teki olumlu görünümün önümüzdeki dönemlerde de süreceğinin sinyalini veriyor.