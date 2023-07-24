"Ekonomide istikrar bekliyoruz"

İhracatçı firmaların ülkeye döviz getirdiğini, yatırım yaptığını, hem beyaz hem de mavi yakalılara önemli istihdam olanağı sağladığını dile getiren Gözay, şu bilgileri verdi: “Avrupa başta olmak üzere; tüm dünya genelinde bir resesyon var.

Bu durum, taleplerin yüzde 25 civarında düşmesine neden oldu. Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyona karşın, kurun uzun süre sabit kalması ihracatçı firmaları rekabetçi pazarlarda çok zorluyordu. Kur son dönemde yükseliş trendine geçse de, girdi maliyetleri ve eflasyonist ortamla mücadele etkin yürütülmedikçe piyasa istikrarın sağlanması zorlaşacak. Birçok firma böyle bir ortamda yeni yatırım yapma konusunda temkinli davranıyor.

Ege Serbest Bölge’sinde deri ve teknik tekstil alanlarında 2 işletmemizle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yıl içindeki hedeflerimizi ve planlarımızı aylık ve üçer aylık dönemlerde güncel koşullara göre revize ediyoruz. Şirket içinde gerekli noktalarda verimlilik ve tasarruf sağlayıcı önlemler aldık. 2023 yılı sonuna kadar temkinli, planlı ve programlı hareket edeceğiz.”

"Yeni pazarlar araştırıyoruz"

SF Trade olarak, ekonominin dalgalı bir seyir izlediği bu ortamda yeni bir makine yatırımına da imza attıklarını kaydeden Gözay, “Üretim sektöründe olduğumuz için yeni teknolojileri de yakından takip ediyor ve yeni makinelerle üretim hacmimizi ve verimliliğimizi güçlendiriyoruz. Yurtdışında yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz.

Bunun için farklı ülkelerde yatırım için araştırmalarımıza devam ediyoruz. Kontrollü ve planlı bir şekilde süreci yönetmeye çalışıyoruz. Yıllardır, beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanların memnuniyetini üst düzeyde tutmak için bu yönde motivasyon artırıcı uygulamalara ağırlık veriyoruz” diye konuştu.