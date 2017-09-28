Ekonomik büyüme eğitime bağlı

28 Eylül 2017

Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Eric Hanushek yaptığı açıklamada Türkiye'nin ekonomik büyümesinde eğitimin rolüne işaret etti.

1980 yılında aynı gayrisafi milli hasılaya sahip olmalarına karşın bugün Güney Kore'nin Türkiye'nin yaklaşık iki katı milli gelirinin bulunduğunu hatırlatan Hanushek, "Güney Kore, 1970'lerin başında iyi bir ekonomiye sahip olmanın anahtarının eğitim olduğuna karar verdi. Okulları geliştirmek için çok çalıştılar. Bugün Güney Kore'deki öğrencilerin yüzde 75'i yüksek eğitim kurumlarından mezun oldu. Bu da tüm enerjilerini okullara verdiklerinin yansıması. Çalışanların iyi eğitimli olması da endüstriyel kalkınmayı getirdi." diye konuştu.

Türkiye'de kaliteli eğitime erişimde sorun yaşandığını iddia ederek, ekonomiye yön verenin eğitimin kalitesi olduğunu dile getiren Hanushek, ekonomik büyümenin sağlanması için eğitimde gerekli değişimin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı ve şunu söyledi:

"Türkiye, verimliliği artırmak ve büyümek istiyorsa, çalışanlar değişen dünyaya uyum sağlamaya hazır olmalı."

"Öğretmenlerin öğrenci üzerindeki etkisinde nitelik önemli"

Hanushek, öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki etkisinde niteliklerinin önem taşıdığının altını çizerken, düzenli bir ölçüm ve denetim mekanizmasıyla öğretmenlerin yetkinliklerinin belirlenebileceğini belirtti.

Türkiye'deki okullara dışarıdan standart bir ölçüm sisteminin getirilmesi gerektiğini belirten Hanushek, öğretmenlerin eğitim geçmişine göre değerlendirildiğini, önemli olanın ise özgeçmişten çok bilginin ne kadar aktarılabildiği olduğunu ifade etti.

Eğitim reformu için paranın tek başına yeterli olmadığının altını çizen Hanushek, sistemdeki değişikliklerin gözlemlenerek etkili olduğu takdirde geliştirilmesi ve tüm okullara yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Hanushek, eğitimin gelişmesinde istikrarın önemine değinerek, dünyanın birçok yerinde karar vericilerin eğitim sisteminde her yıl yaptıkları değişikliklerin öğrencilerin performansını etkilediğini kaydetti.

Kaynak: AA