Ekonomik darboğaz tekstili tüketiyor: İki firma daha battı

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere göre eylül ayında reel sektörün güveni ağustosa göre az da olsa artış gösterirken kapasite kullanım oranı ise yüzde 73,6’dan 73,8’e çıktı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da yüzde 73,5’ten yüzde 74’e yükseldi.

Son dönemde mevcut ekonomik koşullardan en çok etkilenen sektör ise tekstil oldu. Tekstil ve giyim eşyası üretiminde ise kapsite kullanımı eylülde yüzde 68,5'ten yüzde 68,8’e çıktı.

İflaslar artıyor

Ancak sınırlı toparlanma sektörde iyimser beklentiler doğurmaya yetmedi. Artan maliyetler, daralan dış talep, kur baskısı ve öngörülemeyen ekonomik ortam sektördeki birçok firmayı iflasla yüz yüze getirdi.

İki firma tasfiye sürecine girdi

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Lider Cansu Tekstil ve İstanbul merkezli Ceres Tekstil de iflas bayrağını çeken şirketler arasına katıldı.

Ekonomik dar boğazdan çıkamayan iki firma geçtiğimiz aylarda mali sürecin yeniden yapılandırılması için konkordatoya başvurmuş, mahkeme de her iki şirkete bir yıllık kesin mühlet tanımıştı. Ancak son duruşmada şirketlerin konkordato talebi reddedilince iflas kaçınılmaz oldu.

Böylece tekstil sektöründe önemli bir ihtiyaca cevap veren iki firmanın daha tasfiye süreci başlamış oldu.