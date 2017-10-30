Ekonomik Güven Endeksi 100’ün üzerinde tutunmaya çalışıyor

30 Ekim 2017

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Ağustos ayında 106 ile en yüksek seviyesini gören endeks, bu tarihten itibaren düşüş eğilimine girdi. Eylülde yüzde 2.8 azalarak 103’e inen endeks, ekimde yüzde 1.5 daha azalarak 101.4’e geriledi. Endeksi oluşturan 5 ana gruptan Reel Kesim Güven Endeksi eylülde olduğu gibi, ekimde de yüzde 0.9 artış gösterdi. Geçen ay yüzde 5.5 gerileyen inşaat sektörü endeksi, bu ay yüzde 0.9 arttı.

Ekim ayında en çok gerileyen endeks yüzde 2.2 ile Hizmet Sektörü Güven Endeksi oldu. Bu sektörün endeksi eylül ayında da yüzde 2 azalmıştı. Tüketici Güven Endeksi eylülde yüzde 3.4, ekimde yüzde 2 gerilerken, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi eylülde yüzde 2.3, ekim ayında yüzde 1.9 düştü.