Ekonomik ilişkilere vize gölgesi

09 Ekim 2017

Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınması, iki ülke arasındaki yaklaşık 17,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip köklü ekonomik ilişkilerin durumunu gündeme taşıdı.

Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracat tutarı bu yıl ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 4 milyar 318 milyon dolardan, 5 milyar 782 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde Türkiye'nin ABD'den yaptığı ithalat ise değişim göstermeyerek 7 milyar 950 milyon dolar oldu.

Türkiye ve ABD arasında küresel finansal krizin etkisiyle 12 milyar doların altına düşen dış ticaret hacmi, daha sonra hızla artarak 2011'de 20,6 milyar dolara çıktı. Geçen yıl ise iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 17,5 milyar dolara geriledi. Geçen yıl, ABD'nin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 4,6 olurken, ithalattaki payı da yüzde 5,5'te kaldı.

İş dünyası çözüm bekliyor

Türk iş adamları, Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasının, ticari, siyasi, askeri ve sosyal temellere dayanan iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vereceğini belirterek, sorunların ekonomik ilişkileri en az zarar verecek şekilde çözülmesini bekliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Kamil Ekim Alptekin, "Sorunların ekonomik ilişkileri etkilemeyecek şekilde çözülmesini arzu ediyoruz ancak söz konusu milli güvenlik olduğu zaman hiçbir ülkenin taviz vermeyeceğini belirtmek isterim." dedi.

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Başkanı Ali Osman Akat da, "ABD'nin Türkiye’de bulunan diplomatik temsilciliklerinde göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığı yolundaki açıklamanın iki ülke arasındaki köklü ilişkilere zarar vereceği düşüncesindeyiz. Vize hizmetlerinin süre belirtilmeden askıya alınmış olması özellikle iki ülke arasındaki ticarete de set vuracaktır." diye konuştu.

İş dünyası ne dedi?

Kaynak: AA