Ekonomik statü tatil tercihini etkiliyor

09 Haziran 2018

Ramazan Bayramı tatili haftasonu hariç sadece bir buçuk gün olsa da, gerek mevsimin uygunluğu, gerekse erken seçim nedeniyle yıllık tatillerini 8 Temmuz sonrasına erteleyen tatilciler için önemli bir nefes alma fırsatına dönüştü.

Barem, bu konuda CAWI (Bilgisayar Destekli web Görüşmesi) yöntemiyle İstanbul’da yaşayan ABC1 sosyoekonomik statü gruplarından 322 kişiyle bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre bu bayramda büyük çoğunluk (yüzde 83) aile ve akraba ziyareti yapmayı planlıyor. Ziyaretler ağırlıklı olarak (yüzde 59) yaşadıkları şehir olan İstanbul’da yapılacak. Ancak ziyaretleri başka bir şehirde (yüzde 22) ya da yurtdışında (yüzde 2) gerçekleştirecek olanlar da var. Görüşülen kişiler arasında bayram ziyaretleri yerine veya sonrasında tatile gitmeyi planlayanların oranı yüzde 30. Tatil için genellikle başka bir şehre gitmek (yüzde 22) planlansa da, aynı şehirdeki yazlık eve (yüzde 4) ve başka bir ülkeye (yüzde 4) gidecekler de var.

Erken rezervasyon indirimi yaygın

Bayram tatili geçirmek için çoğunluk (yüzde 65) oteli tercih ediyor. Bu tatilde otel, tatil köyü gibi yerleri tercih edenlerin üçte ikisi (yüzde 66) erken rezervasyon ve benzeri indirim kampanyalarından faydalanıyor. Tatilinin tamamını ya da bir bölümünü arkadaş/ tanıdık evinde geçireceğini belirtenlerin oranı (yüzde 54) da oldukça yüksek.

Tatilde çoğunluk özel otomobil kullanacak

Otobüs (yüzde 28) ve havayolu (yüzde 27) ile tatile gidecekler benzer oranlarda iken denizyolu ile seyahat edeceklerin (yüzde 13) çoğu feribot kullanacak. Demiryolunu tercih edenler ise yalnızca yüzde 2 oranında. Küçük bir kesim (yüzde 4) araç kiralamayı düşünürken çoğunluk (yüzde 71) tatile giderken ve tatilde kendisinin veya bir tanıdığının otomobilini de kullanacak. Uçakla seyahat edenlerin büyük çoğunluğu (yüzde 76) uçak biletini erken tarihte veya fiyat avantajı sağlayan farklı bir yolla satın alıyor.

3,5 günlük ramazan bayramı tatili ortalama 6 güne tamamlanıyor

Tatile gidecek olanların yalnızca yaklaşık üçte biri (yüzde 35) tatilini dört gün ile kısıtlamayı, yarısı ise tatili 5-7 güne çıkmayı düşünüyor. Tatilini daha da uzatacak daha küçük bir kitle de var (yüzde 15).

Genel olarak tatile yıllık izinde gidiliyor

Genel olarak bakıldığında görüşülen kişilerin üçte biri (yüzde 66) yıllık izinde, yüzde 30’u bayramlarda tatile gidiyor. Dört kişiden biri için tatile gitmenin farklı illerdeki arkadaşları ve akrabaları görmek (yüzde 24), beş kişiden biri (yüzde 20) için de memleketini ziyaret etmek gibi amaçları da var. Yine 5 kişiden biri (yüzde 19), ara ara da olsa, hafta sonlarında da tatil amaçlı seyahat ediyor. Çoğunluk (yüzde 62) yılda 2 ve daha fazla kez tatile çıkıyor.

Tatil demek deniz demek

Görüşülen kişilere ilk üç tatil türü tercihleri soruldu. Çoğunluğun (yüzde 75) ilk üç tatil tercihi arasında deniz tatili var. Onu dinlenme/ kafa dinleme amaçlı tatil (yüzde 62) izliyor. Gezi/ kültür (yüzde 44), eğlence (yüzde 34) ve eş/dost ziyareti (yüzde 30) de popüler tatil türleri arasında.

Ekonomik statü tatil tercihini etkiliyor

Araştırmada tatil yeri seçmek için en çok önem verilen kriterlerin fiyata bağlı olduğu görülüyor; Fiyatının uygunluğu (yüzde 27), 'Her şey dahil' (yüzde 24) ve fiyat avantajlı kampanyalar (yüzde 9). Ayrıca tatil yerinin deniz kenarında olması (yüzde 14) ve ilk kez gidilecek bir yer olması (yüzde 12) da önemli. Tatil organizasyonunu kendi yapanların oranı yüzde 45 iken, acentalarla çalışan yüzde 10, zaman zaman her iki yolu da kullananlar yüzde 45. Tatil için tanıdık tavsiyesi (60) en önemli kanal. Onu web siteleri (yüzde 23) ve TV reklamları (yüzde 11) izliyor.

Kaynak: İHA