Ekonomistler, enflasyon sunumunu ‘daha gerçekçi ve güçlü’ buldu

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Işın Çelebi: Merkez Bankası Başkanı çok rasyonel ve ve doğru bir analiz yaptı. Belirsizlik ortamını azalttı. Fed Başkanı’nın ne kadar gerçekçi bir analiz yaptığını dikkate alırsak, Gaye Erkan’ın da aynı yönde rasyonel bir analiz yaptığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki adımları bekliyoruz. Bunun uluslararası piyasalara da belirli bir güven ortamı sağlayacağı kanaatindeyim ben.

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Merkez Bankası % 22,3 olan yılsonu TÜFE enflasyonu tahminini % 58 olarak güncelledi. Enflasyon % 58 olacaksa memura ve emekliye yapılan % 25 zam ve kiralardaki % 25 limiti ne olacak?

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara: Yapılan analizler önceki döneme göre daha gerçekçi ve konuşmanın teknik içeriği belirgin bir şekilde güçlenmiş.

Ekonomi Yazarı Uğur Gürses: Enflasyon görünümü konuşması teknik olarak iyi. Sunumu ise kendine ekonomi kanalı diyen TV’lerdeki sunuculardan fersah fersah önde. 2. Enflasyon tahminleri bugünkü görünümde gerçekçi.

Enflasyon tahmini gerçekçi, kredibilite artar

Koç Üniversitesi Ekonomi Profesörü Selva Demiralp: Kredibilitesi ciddi erozyona uğramış, bağımsızlığı olmayan bir merkez bankası başkanı, eline verilmiş sınırlı alanda derli toplu bir sunum yaptı. Artılar: Olması gerekenin daha fazla sıkılaşma olduğu konusunda şeffaftı. Enflasyon tahmini gerçekçi idi. Bunlar kredibiliteyi artırır. Eksiler: Faiz artışlarının yetersiz olmasının üstünü kapamak için kaçamak açıklamalara gidilmesi (mesela mevduat faizlerindeki inişin sıkı para politikası ortamında başarı hikayesi olarak sunulması, ya da faiz artışlarındaki yetersizliğinin “bütünsel yaklaşım” gibi muğlak bir ifade ile geçiştirilmesi) kredibiliteyi azaltır.

TÜSİAD Başekonomisti: Gizem Öztok Altınsaç: Sonunda gerçeklere yaklaşan bir TCMB yılsonu enflasyon tahmini görüyoruz. Risklerin çok daha yüksek bir rakama işaret ettiğini de bilelim.

Dünya Gazetesi Yazarı Bertan Kaya: Ekonomi yönetimi doğru yolda ancak o yolda mecburen yavaş ilerlemek durumunda kalıyor. Mesajlara baktığımızda özünde ekonominin yapısal sorunlarına ilişkin farkındalığın yüksek olduğunu ve bu sorunlara yönelik politikalar konusunda da net olduklarını görüyorum. Bu umut verici.

Öte yandan üzerlerinde siyasi ve toplumsal bir baskı var ve bu baskı temkinli hareket etmeye mecbur bırakıyor. Bir anlamda politikanın hızı ve şiddetini sınırlayıcı etki söz konusu. Bu şartlarda, doğrulara yeniden dönüş bile önemli. Beklenti yönetimi enflasyonla mücadelede çok önemli bir diğer politika aracı ve konuda ekonomi yönetimi yalnız bırakılmamalı düşüncesindeyim.