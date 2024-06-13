Ekonomistler Fed'in faiz kararını değerlendirdi! Fed'in sonraki hamlesi ne olacak?

Amerikan Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını art arda yedinci kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutarken, Başkan Jerome Powell, faiz indirimleri konusunda daha fazla özgüvene ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'de bugün açıklanan enflasyon verilerini "ilerleme" olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

'Veriler fazla güven vermiyor'

Enflasyonun son iki yılda önemli ölçüde hafiflediğini ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Powell, bu yılın başlarında gelen enflasyon verilerinin beklenenden yüksek olduğunu ancak son dönemdeki aylık verilerin bir miktar hafiflediğini ifade etti.

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini yineleyen Powell, bu yıl şu ana kadar verilerin kendilerine fazla güven vermediğini dile getirdi.

Nokta grafiği ne diyor?

Peki ekonomistler Fed'in kararını ve Powell’ın mesajlarını nasıl değerlendirdi? Reuters’ın derlediği habere göre; ekonomistlerin görüşleri şöyle:

Comerica Bank Baş Ekonomisti Bill Adams, piyasaların sıkça takip ettiği "nokta grafiğinde" görüşlerin dengesiz olduğunu ve FOMC'nin (Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi) yıl sonuna kadar nasıl oy kullanacağını tam olarak yansıtmadığını belirtti.

Adams, FOMC üyelerinin çoğunluğunun, yıl sonuna kadar iki faiz indiriminin daha uygun olduğunu düşündüğünü söyledi. Ayrıca, ekonomik verilerin farklı gelmesi durumunda bu çoğunluğun kesintiye gitmek zorunda hissetmeyeceğini vurguladı. Adams'a göre, enflasyon ılımlılaşmaya devam ederse, Fed 2024'ün ikinci yarısında faiz indirimine başlayabilir.

Fed'in "nokta grafiği"ne göre, dört FOMC üyesi bu yıl faiz indirimi beklemezken, 7 üye bir, 8 üye iki faiz indirimine gidileceğini öngördü.

Gevşemeye dair ipucu vermedi

LPL Financial Baş Stratejisti Quincy Krosby, Fed'in enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğini kabul ederken, para politikasını gevşetmeye yakın olduğuna dair bir ipucu vermediğini belirtti. Bu durumun, Fed'in faiz indirimi döngüsünü başlatmadan önce bir dizi daha düşük enflasyon raporu talep etmesi nedeniyle olduğunu vurguladı.

FHN Financial'dan Chris Low ise faiz indirimi umut edenler için nokta grafiğinin önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Lowi Mayıs TÜFE açıklamasının olumlu olduğunu, ancak Fed'in faiz indiriminde rahat olabilmesi için benzer raporlara ihtiyaç duyacağını vurguladı.

Bankrate Baş Finansal Analisti McBride, Mayıs ayı için beklentilerin altında gelen enflasyon verileri gibi iyimser verilerin Fed'in kendini daha güvende hissetmesine yardımcı olacağını belirtiken son gelen verilerin Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine yönelik mütevazı ilerlemeye işaret ettiğini söyledi.

Powell 'güvencin' sinyaller verdi

Cetera Yatırım Yönetimi'nden Gene Goldman Fed'in bu yıl için iki veya daha fazla faiz indirimi yapabileceğine işaret ederek, hızla gerileyen enflasyonu gerekçe gösterdi.

Annex Varlık Yönetimi'nden Brian Jacobsen ise 2024 yılı için Fed'in yüzde 4'lük işsizlik oranı hedefine ulaşmasının zor olduğunu vurgulayarak, Powell'ın mesajlarının önceki beyanlarına göre daha 'güvercin' sinyaller verdiğini söyledi.