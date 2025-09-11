Ekonomistler TCMB'nin faiz indirimi kararını nasıl yorumladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı toplantısında beklentileri aşarak politika faizini 250 baz puan indirdi. Bu kararla birlikte politika faizi yüzde 40,5 seviyesine çekilmiş oldu. Marttan sonra ilk kez temmuz ayında indirime giden Merkez Bankası, Temmuz ayından sonra faiz indirim döngüsünü sürdürmüş oldu.

Ekonomi uzmanları ve analistler ise Merkez Bankası'nın bu kararını çeşitli yorumlarla değerlendirdi.

"Tahmin edilebilir para politikası iyidir"

Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası'nın metninde enflasyona dair daha temkinli bir dil kullanılmasını dikkat çekici bir değişiklik olarak değerlendirirken faiz kararına ilişkin ise "Sıkıcı (tahmin edilebilir) para politikası iyidir" değerlendirmesinde bulundu.

"TL reel değerlenme vurgusu metninden çıkarılmış"

Dr. Barış Esen ise Merkez Bankası'nın siyasi/hukuki gelişmeleri dikkate alarak faiz koridorunun üst bandını indirmeyeceğini düşünenlerin olduğunu fakat o kısmın da aşağı çekildiğini belirtti.

Dr. Barış Esen ayrıca "Merkez Bankası metninden Türk Lirasında reel değerlenme vurgusunu çıkarmış" değerlendirmesinde bulundu.

"Doğru ancak geç kalınmış bir karar"

Ekonomist İris Cibre ise bu indirimi doğru ancak gecikmiş bir adım olarak yorumladı. Cibre paylaşımında "Merkez Bankası 250bps ile faizi 40,5%'a indirdi. Doğru ve geç kalınmış ve siyasi karmaşa ile tekrar ertelenmiş karar. Her gün yüksek faiz ve reel değerli TL ile yaratılan ve kar topu gibi büyüyen, USD talebi yaratabilecek birikimi kesme zamanı geldi geçiyor. Enflasyonu yaratan artık bu yüksek faiz. (MB nin parasallaşmasıy yolu ile getirilerle harcama, finansman maliyetleri) Dolar talebi faiz dolayısıyla değil, Siyasi karmaşa dolayısıyla" ifadelerini kullandı.

"Garp cephesinde yeni bir şey yok.."

Akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ise yaptığı paylaşımda, "Garp cephesinde yeni bir şey yok.." ifadelerini kullanırken "Eğer sıkı para politikasına devam ediliyorsa faiz indirimi tabelaya oynamaktan başka hiçbir şey değil. Tabelaya oynayan bir Merkez Bankası’nı da kabul etmek mümkün değil.." açıklamasında bulundu.