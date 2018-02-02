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Ekonomistler TÜFE'de yüzde 1,36 artış bekliyor

Ekonomistler, ocakta enflasyonun yüzde 1,36 artış kaydedeceğini öngörüyor.

Ekonomistler TÜFE'de yüzde 1,36 artış bekliyor
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,36 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,36 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,75 ve en yüksek yüzde 2,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9,49 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 8,70, en yüksek yüzde 12,10 oldu.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,36) göre, bir önceki ay yüzde 11,92 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,72'ye düşeceği öngörülüyor.

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