Ekonomistlerin araştırması: 'Enflasyonda düşüş için faiz yüzde 45 olmalı'

TEPAV Yapısal Politikalar Merkezi Direktörü Burcu Aydın tarafından hazırlanan Türkiye'nin Ekonomik Görünümü raporu bundan sonra yılda iki kez düzenli olarak yayımlanacak.

Rapora göre enflasyon bu yıl ve 2024'ün ilk aylarında beklentilerdeki bozulma, seçim sonrasındaki yüksek kur ve vergi artışı nedeniyle yüksek seyredecek.

Faiz önerisi

Raporda politika faiz oranının bu yıl %40'a, önümüzdeki yıl da %45'e çıkarılmasının "enflasyondaki düşüş için gerekli" olacağına dikkat çekildi. Politika faizi halihazırda yüzde 30.

Raporda enflasyonun 2023 yıl sonunda %66'ya yükseldikten sonra sıkılaşan para politikasıyla 2024 yıl sonunda %39'a, 2025 yıl sonunda ise %26 civarına düşeceğini öngördü.

Rapora göre, bütçedeki açık, harcamalar kaynaklı olurken kamu gelirleri ekonomik büyümeye bağlı olarak sınırlı artış bekleniyor.

'Cari açık azalacak'

İç talebi kısacak önlemler nedeniyle büyümenin yavaşlaması ve kısa vadede istihdam imkanlarının sınırlanması bekleniyor. TEPAV analistleri, iç talepteki normalleşme ile cari açığın azalmasını, GSYH'ye oranın 2023'te %4.4, 2024'te ise %3.9 civarında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Raporda ekonomik büyüme tahminleri 2023 için %3.7, 2024 için %2.9, 2025 için %3.4 belirtildi. Büyümenin, iç talebin kontrol altına alınmasıyla, yavaşlayacak olması nedeniyle istihdam artışının kısıtlanacağı ve buna bağlı olarak da işsizlik oranının 2024'te %11.7, 2025'te %12.8 olacağı tahmin ediliyor.