Ekonomistlerin beklentileri değişti! Avrupa'da faiz indirimi kesin

Son gelen enflasyon verileri AMB'nin faizi sabit tutacağı beklentilerini değiştirdi. Gevşeme sinyallerinin ardından AMB'nin 17 Ekim'deki toplantısında faiz indirime gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Enflasyon 3 yıl sonra yüzde 2'nin altında

Euro bölgesinde ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,8'e indi. Enflasyonun üç yıl sonra yüzde 2'nin altında gerçekleşmesi ve FED'in gevşeme döngüsünü başlatması Avrupa Merkez Bankası'nı çeyrek puanlık indirime yaklaştırdı.

Bloomberg'in haberine göre, bu gelişmelerle birlikte hem yatırımcılar hem de ekonomistler faiz indiriminin yüzde 90, gerçekleşeciğini düşünüyor.

Ekonomistlerin de beklentilerini değiştirdi

Ekonomistler de aralık ayında bekledikleri faiz indiriminin ekim ayında gerçekleşmesini öngörüyor.

Bloomberg Avrupa Başekonomisti Jamie Rush, "Enflasyonun düşmesi ve faaliyet göstergelerinin aşağıya yönelmesiyle AMB'nin ekim ayında faiz oranlarını düşüreceğinden eminiz. Aralık ayında bir faiz indirimi daha yapılması ve gevşemenin önümüzdeki yıl boyunca devam etmesi çok muhtemel" dedi.

Finlandiya ve Letonya Merkez Bankası Başkanları da son verilerin açıkça bir indirime işaret ettiğini belirtiyor.