Ekonomiye değer katanlar ödüllerini Erdoğan'dan aldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu yıl 48'incisini düzenlediği Ekonomiye Değer Katanlar ödül töreninde, ihracat kategorisinde Oyak Renault, gelir vergisinde Şükrü Karagül, kurumlar vergisi kategorisi ve sektör lideri olarak Özdilek Alışveriş Merkezleri ödül aldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya krizleri konuşurken, biz ihracatta 254 milyar dolara ulaşmamızı, tarihi başarıları konuşuyoruz" dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay da göreve geldikleri 2013'ten bu yana ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ vizyonuyla başarı hikayeleri yazdıklarını söyledi.

4 kategoride 39 ödül verildi Gecede ihracat kategorisinde ödül alan firmalar Oyak Renault, Tofaş, Bosch, Aunde Teknik, Borçelik, Döktaş Dökümcülük, Karsan, Sönmez Çimento ve Durmazlar Makine; Kurumlar ve Gelir Vergisinde ödül alanlar Bursagaz, Contitech Lastik, Göliplik Şeremet, Polyteks, Pro Yem, Rollmech Automotive, Rudolf Duraner, Atila Efe, Hikmet Oral, Mehmet Celal Gökçen, Sabahattin Gazioğlu ve Şükrü Karagül oldu.

Sektör Liderleri kategorisinde ise Beyçelik Gestamp, Burkay Kimya, Bursa Çimento, Burulaş, Çilek Mobilya, Ekonomik Yetkili Müessese, Eskapet Ambalaj, Gemport Gemlik, Karataş Sac, Korteks Mensucat, Nurel Medikal, Serra Sünger, Sultan Yetkili Müessese, Sütaş, Türk Prysmian, Özdilek Alışveriş Merkezleri, Yazaki Systems ve Yeşim Satış Mağazaları ödüle layık görüldü.