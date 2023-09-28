Ekonomiye güven eylülde arttı
Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,3 yükselerek 95,4 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,3 yükselerek 95,4 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ağustosta 94,1 iken eylülde yüzde 1,3 artışla 95,4'e çıktı.
Geçen aya göre eylülde tüketici güven endeksi yüzde 5,1 yükselişle 71,5, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,5 artarak 105,1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 azalışla 113, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 artışla 117,7, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1 artışla 88,3 değerini aldı.
Tüketici güveni yüzde 5,1 yükselmişti
Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 113,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 88,3 değerini aldı.