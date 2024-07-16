Elektriği en çok 15.00'de en az 07.00'de tüketiyoruz

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 9 bin 399 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 4 bin 653 megavatsaat oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,1 ile rüzgar ve yüzde 15,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 447 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 645 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.