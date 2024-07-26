Elektriği en çok 15.00'te tüketiyoruz

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, günlük bazda dün 1 milyon 171 bin 612 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 161 bin 894 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 805 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 929 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.