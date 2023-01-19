Elektrik faturalarına yansıyacak: Şirketlere geri ödeme başladı!

EPDK'nin açıklamasında, geçen hafta kurumun ikili anlaşmalar kapsamında sehven ya da kasıtlı olarak EPİAŞ'a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebiyle 40 şirket hakkında idari soruşturma açılmasına ve 10 milyar 208 milyon 222 bin 680 liranın geri ödenmesine karar verildiği anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, 40 şirketin bu meblağı geri ödeyeceğini ve idari soruşturma sürecinin ayrıca yürütüldüğünü belirterek, "Basında yer alan AUF mekanizması için yürütmeyi durdurma kararı çıktığı yönündeki haberler doğru değil. Bu tip haberlere itibar edilmemeli. AUF konusunda hukuki açıdan hiçbir tereddüdümüz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şu ana kadar şirketlerden toplam tutarın 1 milyar liraya yaklaşan kısmının tahsil edildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"- Şirketlerin büyük kısmı geri ödeme sürecini başlattı. Kararımızın tebliğinin üzerinden 1 hafta geçmeden 1 milyar liraya yaklaşan bir kısmı tahsil edildi. Şu unutulmamalı: Bu bir ceza değil haksızca alınmış bir meblağın geri iadesi.

- Ödemeye yanaşmayan şirket olursa EPİAŞ'taki alacaklarından ve teminatlarından keseceğiz. Yani ya ödenecek ya ödenecek. Birileri inanmak istemeyebilir ama 11 milyar lirayı aşan bu meblağ AUF havuzundan bütün tüketicilerin maliyetlerinde düşüş anlamına geliyor.

- Umuyorum bundan sonra bütün şirketlerimiz AUF konusunda en az EPDK kadar hassas davranır."