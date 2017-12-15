Elektrik piyasası lisans yönetmeliği değişti

15 Aralık 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler lisans almak için kaynak türü ve kurulu güç bazında kurul kararıyla belirlenen oranlara karşılık gelen tutarda ve üretim tesisi için EPDK tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde 10'unu geçmemek koşuluyla, kurul kararıyla belirlenen tutarda teminat yatıracak.

Lisans sahipleri, veri işleme veya veri depolama amacıyla kurdukları veya hizmet aldıkları bilgi işlem merkezlerinde, üçüncü kişilerin verilere hukuka aykırı erişimini ve işlemesini önlemek, verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak üzere uygun güvenlik seviyesini temin etmekle yükümlü olacak.

Üretim lisanslarında tesis tamamlanma süresinin uzatılmasına ilişkin tadillerde, tadil bedeli kısmi işletmede olan üretim tesisleri için işletmede olmayan ve süre uzatımına konu olan kurulu güç miktarı, kapasite artışları bakımından da kapasite artış miktarı dikkate alınarak uygulanacak. Önlisans süresinin uzatılmasına ilişkin tadillerde ise önlisans alma bedelinin tamamı tadil bedeli olarak alınacak.

Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri, daha önce takvime bağlanarak EPDK'ya bildirmekle yükümlü oldukları ve hukuki ayrıştırma çerçevesinde aldıkları tedbirlerin raporlanmasını, bundan sonra kurumun talep etmesi halinde yapacak.

Yönetmeliğin lisans alınıncaya kadar veraset ve iflas nedenleri dışında önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, paylarının devri veya payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemlere ilişkin maddelerinde de değişikliğe gidildi.

'Perakende satış'larda da değişiklik yapıldı

Bu arada, EPDK'nın Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevli tedarik şirketlerinin de perakende satış tarife dönemi için enerji tedarik maliyeti hesaplanmasında bazı yöntem değişiklikleri yapıldı

Kaynak: AA