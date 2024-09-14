Elektrik üretiminde 13 Eylül 2024 lideri: Yüzde 23,9 payla doğal gaz santralleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 398 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 41 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye, dün 13 bin 169 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 951 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.