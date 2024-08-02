Elektrik üretiminde en büyük pay yüzde 25,6 ile doğal gaz santrallerinin

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 734 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 932 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye, dün 14 bin 388 megavatsaat elektrik ihracatı, 1032 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.