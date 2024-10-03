Elektrik üretiminde lider: Yüzde 26,1 payla ithal kömür santralleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 80 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 319 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Türkiye, dün 10 bin 29 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 903 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.