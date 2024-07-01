Elektrik üretiminde pazar günü lideri rüzgar santralleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 2 megavatsaatle saat 21.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 658 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye, dün 4 bin 925 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 305 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.