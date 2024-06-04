Elektrikli otomobil devinin satışları Türkiye'de durma noktasına geldi

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın satışlarında yaşanan düşüş ivmesi Mayıs ayında da devam etti. İlk kez geçen yılın Mayıs ayında kayıtlara geçen Tesla satışları, bir yılın sonunda durma noktasına geldi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre Mayıs ayında Türkiye'de 10 adet Tesla satışı gerçekleştirildi. Dernek, diğer otomotiv şirketlerinden veriler derlerken, Tesla'nın verilerinin kamuoyuna yapılan açıklamalardan tahmini olarak çıkarıldığını belirtti.

Tesla satışları derneğin veri setine ilk kez Mayıs 2023'te 200 adet ile dahil olmuştu. Sonrasında Türkiye'de Tesla satışlarının hızlandığı izlenmişti. Eylül ayına kadar devam eden yükseliş ivmesinin sonunda bu ayda aylık 4 bin 700 satış adedi yakalanmıştı.

Eylül ayından sonra Tesla satışlarında düşüş ivmesi dikkat çekmişti. Ekim 2023'te satışlar üç haneli seviyelere gerilerken, Kasım'da yeniden bir canlanma belirtisi göstermişti. Fakat Kasım ayının ardından düşüş ivmesi hızlanmış ve Şubat'ta ilk kez iki haneli seviyelere gerilemişti.

Tesla Nisan ayında Türkiye'ye özel Model Y versiyonunu tanıtmıştı. Tek motoru ve 160 kilovatı aşmayan gücü ile yüzde 10'luk ÖTV dilimine giren bu model, Tesla'nın Türkiye'deki en ucuz versiyonu olarak lanse edilmişti.