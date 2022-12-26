Elektrikli otomobil satışları 6 bini aştı

Birçok marka, daha önce duyurusunu yaptığı iddialı modellerini yıl içinde Türkiye pazarında da satışa sunmaya devam ediyor. Mercedes, BMW ve Audi gibi Alman otomotiv markalarının Türkiye pazarında birçok elektrikli modeli bulunuyor. Bunların yanı sıra PSA Grubu da Mokka, Corsa ve 308'in elektrikli verrsiyonlarını Türkiye'de satışa çıkardı. Hyundai ise Kona ile başlayan elektrikli yolculuğuna, IONIQ 5 modeliyle devam etti. Ayrıca, Çinli firmalar da Türkiye pazarına ilgi göstermeyi sürdürüyor. Skywell markasının yanı sıra Türkiye'ye geri dönen Chery'nin de elektrikli modellerinin Türkiye yollarında olması bekleniyor. Togg'un da Mart 2023'te pazara girmesi bekleniyor.

Tesla Türkiye'de eleman alımına başladı

Dünya genelinde en çok bilinen elektrikli otomobil markası olan Tesla da Türkiye'ye açılıyor. Türkiye atağını kurduğu süper hızlı şarj istasyonlarıyla başlatan Tesla, şimdi de Türkiye merkezi için eleman alım ilanı verdi. Şirketin resmi internet sitesindeki bilgilere göre, ilk servis merkezi İstanbul Beşiktaş'ta açılacak. Buradaki merkeze "mobil servis teknisyenleri, otomotiv mekanikerleri/teknisyenleri, servis danışmanı, parça danışmanı, otomotiv süpervizörü, Tesla danışmanı ve supercharger (süper şarj) iş geliştirme lideri" pozisyonlarında personel aranıyor.