Elektrikte sanayi indirimi yeni yıl için umut oldu

ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yapılan yüzde 16 indirimi kararının sektörde memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

"Yeni yıl öncesinde sanayiciye umut olmuştur"

Sanayicilerin en önemli temel giderlerinin başında gelen elektrik geldiğini belirten Çamur, şunları kaydetti:

"Son zamlarla birlikte işletmeler iyice zorlanmaya başlamıştı. Sanayicinin maliyetleri yükseldikçe, söz konusu artışlar zincirleme olarak ürünlere de yansıtılıyor. Üretimden yatırıma, istihdamdan ihracata kadar her kalemi etkileyen elektrik giderlerinin, indirim kararından sonra azalacak olması umut verici. EPDK'nın yüzde 16'lık indirim kararı yeni yılın hemen öncesinde sanayiciye moral olmuştur. Kararın uzun soluklu olmasını diliyor, sayın Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."