Eleman.net, gençleri iş yaşamına hazırlayacak

Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarda dijital istihdam platformu Eleman.net, yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin iş hayatına dahil olmada yaşadıkları zorlukların önüne geçmek amacıyla İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ile işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol çerçevesinde staj imkanı sunulmasının yanı sıra Eleman.net yöneticileri öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini de paylaşacak. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ile imzalanan protokol ile öğrencilere staj imkanı sunarak öğrencilerin iş hayatına girişte yaşadığı “deneyim” engelinin önüne geçmeyi hedefleyen Eleman. net, ayrıca öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini de paylaşacak.

Protokol çerçevesinde öğrenciler Eleman.net’in bilgi merkezleri ve kütüphanelerinden de faydalanabilecek. Protokollerin devam edebileceğini belirten Eleman.net CEO’su Murat Günay, “Gençlerin iş hayatına emin adımlarla hazırlanması ve kariyer yolculuklarına güzel bir şekilde başlayabilmesi için protokollerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hedefimiz bir yıl içerisinde 100 bin öğrenciye ulaşmak” dedi.