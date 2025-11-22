Eli Lilly kilo verme ilaçları sayesinde uçuşa geçti! Piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

ABD merkezli ilaç şirketi Eli Lilly, geliştirdiği kilo verme ilaçları sayesinde 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk ilaç şirketi oldu.

Lilly, böylece piyasa değeri 1 trilyon doları aşan çok az sayıdaki şirket arasına katıldı. Bu grupta sekiz büyük teknoloji şirketinin yanı sıra Tesla ve Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’i yer alıyor.

Şirketin hisseleri cuma günü yüzde 1,6 artışla 1.059,70 dolardan kapanırken, yıl başından bu yana yüzde 40’a yakın değer kazandı.

Hisse senedi fiyatları gün içi işlemlerde yüzde 2,2'ye kadar yükselirken kapanışa kadar bu kazançlarınin bir kısmını gerdi ancak seansı yine de 1 trilyon dolarlık değerlemeyle kapattı.

Yapay zeka endişeleri yatırımcının rotasını değiştirdi

Son haftalarda Lilly hisselerindeki hızlı yükselişte, yatırımcıların yapay zekâ odaklı büyüme peşindeki büyük teknoloji şirketlerinden uzaklaşmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Neuberger Berman portföy yöneticisi Rick Bradt, yapay zeka balonunun patlamasının ardından büyük bir sektör rotasyonu yaşandığını beliretek "Sağlık sektöründe geniş tabanlı bir pozitif ayrışma görüyoruz. Lilly ise ilaç sektöründe her açıdan öne çıkan tek şirket" dedi.

Yatırımcılar ilaç hisselerine karşı giderek daha fazla ilgi göstermeye başladı. S&P 500 ilaç endeksi, Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinden bu yana sektörün üzerinde bir tehdit olarak duran ABD gümrük vergileri ve ilaç fiyatlarındaki kesintilerin etkisinin azalmaya başladığına dair iyimserlikle eylül sonundan bu yana yüzde 25'in üzerinde artış kaydetti.