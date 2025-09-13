Elon Musk, Grok'ta 500'den fazla çalışanını işten çıkardı!

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI'ın Grok'un veri açıklama ekibinde görev yapan en az 500 çalışanını işten çıkardığı belirtildi.

Business Insider’ın aktardığına göre, çalışanlara gönderilen e-postalarda şirketin “genel yapay zekâ eğitmeni” pozisyonlarını küçültme ve “uzman eğitmen” kadrosunu büyütme kararı aldığı bildirildi.

E-postada, "İnsan verisi çalışmalarımızı kapsamlı bir şekilde inceledikten sonra, uzman AI eğitmenlerimizin genişlemesini hızlandırmaya ve bu rollere öncelik vermeye karar verdik. Bu stratejik dönüşüm hemen yürürlüğe girecek. “Odak noktamızdaki bu değişiklik kapsamında, genel AI eğitmeni pozisyonlarının çoğuna artık ihtiyacımız kalmadı ve xAI'daki istihdamınız sona erecek" ifadeleri yer aldı.

Uzman ekibi 10 kat büyütmeyi hedefliyorlar

Çalışanlara, kontratlarının sonuna ya da 30 Kasım’a kadar maaşlarının ödeneceği, ancak şirket sistemlerine erişimlerinin aynı gün sonlandırılacağı belirtildi.

Cuma öğleden sonra çalışma grubunda 1.500’den fazla üyesi bulunan ekip, akşam saatlerinde 1.000’in altına düştü.

Şirket aynı gece X’te yaptığı paylaşımda, uzman yapay zekâ eğitmeni kadrosunu “10 kat büyütmeyi” hedeflediğini duyurdu.