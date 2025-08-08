Elon Musk otonom sürüş için geliştirilen projeyi sonlandırdı! Tesla Dojo süper bilgisayar ekibi dağıtıldı

Tesla CEO'su Elon Musk'ın şirketin otonom sürüş teknolojisi için geliştirdiği Dojo süper bilgisayar projesini sonlandırdığı belirtildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Musk, Dojo ekibinin dağıtılması talimatını verdi. Kaynaklar ayrıca Dojo'nun yöneticisi Peter Bannon'ın da şirketten ayrılacağını söyledi.

Dojo süper bilgisayarı, Tesla’nın elektrikli araçlarından toplanan büyük miktardaki veri ve videoyu işleyerek otomobil üreticisinin otonom sürüş yazılımını eğitmesi için tasarlanmıştı.

Kaynaklar, ekibin yakın zamanda yeni kurulan DensityAI yüzünden yaklaşık 20 çalışanını kaybettiğini ve kalan Dojo çalışanlarının Tesla bünyesindeki diğer veri merkezi ve hesaplama projelerine atandığını söyledi.

Ayrıca kaynaklar şirketin işlem gücü konusunda Nvidia ve Advanced Micro Devices (AMD) gibi dış teknoloji ortaklarına, çip üretimi konusunda ise Samsung Electronics’e daha fazla bağımlı hale gelmeyi planladığını söyledi.

Elon Musk: Şirketin kaynaklarının bölünmesi mantıklı değil

Haberlerin ardından Elon Musk sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şirketin kaynaklarını iki farklı yapay zekâ çip tasarımı arasında bölmenin mantıklı olmadığını söyledi.

Musk, paylaşımında "Tesla'nın kaynaklarını bölerek iki farklı AI çip tasarımını ölçeklendirmesi mantıklı değil. Tesla AI5, AI6 ve sonraki çipler, çıkarım için mükemmel ve en azından eğitim için oldukça iyi olacak. Tüm çabalar bu konuya odaklanıyor" dedi.

Musk, paylaşımında doğrudan Dojo’yu anmasa da açıklamalarında bu projeden vazgeçildiği mesajını verdi.

Musk daha önce AI5 nesil çiplerin 2026 sonunda üretileceğini söylemiş, geçen ay ise Samsung Electronics ile 16,5 milyar dolarlık AI6 çip anlaşması imzaladığını duyurmuştu.