Elon Musk: Para ortadan kalkacak, yerine ise...

Elon Musk, Hintli girişimci Nikhil Kamath ile katıldığı bir podcast’te, yapay zekâ ve robotların yeterince gelişmesi halinde paranın bir kavram olarak “ortadan kalkabileceğini” söyledi.

Musk’a göre, üretim ve emek ihtiyacının teknolojiyle otomatikleştiği bir dünyada, paranın iş gücünü organize etme işlevi büyük ölçüde anlamsızlaşacak. İnsanların ihtiyaçlarının AI ve robotik sistemler tarafından karşılandığı bir düzende, klasik ekonomik ilişkiler kökten değişebilir.

“Kıtlık sonrası” topluma kapı aralayabilir

Musk, bu yaklaşımı açıklarken İskoç yazar Iain Banks’in “Culture” serisine atıfta bulundu. Söz konusu evrende, bolluk içinde yaşayan toplumlarda para sistemine gerek kalmadan bireyler istedikleri her şeye erişebiliyor. Musk’a göre, teknolojik ilerleme uzun vadede benzer bir “kıtlık sonrası” topluma kapı aralayabilir.

“Gerçek para enerjidir”

Paranın önemini yitirebileceğini söyleyen Musk, buna karşılık enerjinin temel değer unsuru olarak kalacağını vurguladı. Enerjiyi “fizik yasalarına dayanan gerçek para birimi” olarak nitelendiren Musk, Bitcoin’in bu noktada ayrı bir konuma sahip olduğunu belirtti. Bitcoin’in proof-of-work (iş ispatı) mekanizmasının elektrik ve donanım tüketimine dayanması, dijital değeri fiziksel dünyaya bağlayan en önemli unsur olarak gösterildi.

Manipüle edilemez bir değer aracı

Musk’a göre enerji üretimi yasalarla kolayca yaratılamayacak bir kaynak ve bu da onu kalıcı bir güç unsuru haline getiriyor. Bu bakış açısı, Bitcoin savunucularının kripto parayı merkez bankalarından bağımsız, manipüle edilemez bir değer aracı olarak görmesiyle örtüşüyor. Ancak Bitcoin’in yüksek enerji tüketimi çevresel tartışmaları da beraberinde getiriyor.