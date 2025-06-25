Elon Musk'ın yönetiminde olan sosyal medya platformu X, Türkiye’deki ücretli abonelik fiyatlarına zam yaptı.

Ayrıca hem masaüstü hem de mobil uygulama üzerinden sunulan aboneliklerin fiyatları eşitlendi.

Abonelik fiyatları aylık ve yıllık ödeme planlarına göre değişiklik gösteriyor.

Ne fiyatlar ne oldu?

Zammın ardından temel abonelik planının ücreti 56,25 TL'den 67,50 TL'ye yükseltildi. Yıllık ödeme yapıldığında ise abonelik ücreti aylık ortalama ücret 59,81 TL'ye gelecek şekilde toplam 717,71 TL oluyor

X Premium paketi ise zammın ardından KDV dahil 130 TL'den 180 TL'ye çıkarıldı. Premium pakette yıllık ödeme tercih edildiğinde aylık ortalama 157 TL ödeme yapılarak toplamda 1884 TL ücret ödeniyor.

En üst seviye olan Premium+ planın aylık ücreti ise yüzde 20 artışla 1450 TL'den 1740 TL'ye çıkarıldı. Yıllık ödeme yapıldığında ise aylık ortalama ücret 1432 TL'ye denk geliyor ve yıllık toplam ödeme 17 bin 184 TL oluyor.