Elvan: Cari açık kontrol altında

09 Haziran 2018

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ekonomideki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk TV'de konuşan elvan dövizdeki dalgalanmaya yönelik, "Dolarda küresel ölçekte bir hareketlenme oldu. Doların değer kazanması söz konusuydu. Bunun getirdiği olumsuz bir baskı söz konusu oldu. Esas mesele TL biraz daha ayrıştı. Merkez Bankamız gerekli önlemleri aldı ve bu önlemler neticesinde dolar kurunda değer kaybı söz konusu oldu. Merkez Bankamız sadeleştirme politikası yaklaşımı söz konusuydu." dedi.

"Büyüme performansımız iyi, ihracatımız rekor kırıyor, kapasite kullanım oranı yüzde 80'ler seviyesinde, bankalarımızın durumu iyi, şirketlerimiz altın bir çağ yaşadılar" ifadelerini kullanan Elvan, "İlk 500 şirkette net dönem karşı yüzde 40,7 oldu. Geçmiş birçok yılın çok üzerinde. Ekonomik açıdan baktığımızda ciddi bir sıkıntı görmüyoruz" şeklinde konuştu.

Cari açıkta yüzde 8-9'ları gördüklerini belirten Elvan, "Şu an cari açığımız kontrol altında, risk taşımıyor. Uyguladığımız politikalar cari açığı aşağı çekecek uygulamalar. Seçimlerden sonra ekonomiye güven artacak, reel sektörün rekabet gücünü artıracağız" şeklinde görüş belirtti.