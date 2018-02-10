Elvan: Yüzde 7'nin üzerinde büyüme bekliyoruz

10 Şubat 2018

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (KONSİAD) İstanbul'daki toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Elvan, Türkiye'nin birlik ve beraberlikle her türlü başarıyı sağlayacak güce sahip olduğunu söyledi. Konya sanayisinin çok büyük ilerlemeler kat ettiğini bildiren Elvan, bu anlamda sanayiciye her türlü desteği verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini aktardı.

"TSK Afrin'de destan yazıyor"

Bakan Elvan, devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin TSK'nın Afrin'de destan yazdığını belirterek, orada teröristlerin yaptıkları hazırlıkların en az 4-5 yıllık çalışma gerektirdiğini, teröristlerin yaptığı 6-7 yıllık tünellerin kimler için yapıldığını, bu paranın nereden geldiğini sordu.

Elvan, TSK'nın bu teröristleri ortadan kaldıracağını, mücadelenin devam edeceğini dile getirerek, TSK'nın bu güce sahip olduğunu, genç-ihtiyar tüm Türk vatandaşlarının Afrin'e giderek, TSK'ya destek vermek istediğini söyledi.

Bir yandan terörle mücadele edilirken diğer yandan da ekonominin daha güçlü hale gelmesi için yoğun bir çaba sarf edildiğini söyleyen Elvan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişimi ile, 17-25 Aralık yargı ve emniyet darbesi ile, Gezi hadiseleri ile karşı karşıya kaldık. Tüm bunları dikkate aldığınızda başımıza neredeyse gelmeyen kalmadı. Ona rağmen Türkiye, 2010-2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 6,8 büyüyerek, dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldı.

Bu kararlılıkla olan bir sonuç. 2017 yılında ihracatta 157 milyar doları geçtik. Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 2 civarında büyüyeceğini, Türkiye'nin ekonomik açıdan ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını söylüyorlardı. 2017 yılında bizim beklentimiz yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı."

"Artık yatırım yapma zamanı"

Bir yandan Afrin'de operasyon gerçekleştirilirken, diğer yandan ekonomideki eğilimlere baktıklarını hatırlatan Elvan, ocak ayında Tüketici Eğilim Endeksi'ne bakıldığında, tüketicilerin geleceğe yönelik beklentilerinin son derece olumlu olduğunu aktardı.

Elvan, Ekonomi Güven Endeksi'nin de yüzde 10 arttığını anımsatarak, vatandaşların ve tüketicinin ekonomiye olan güveninin tam olduğunu söyledi.

Rakamların, ekonomi ile göstergelerin son 6-7 yılın, bazı göstergelerde son 10 yılın en iyi rakamlarına ulaşıldığını belirten Lütfi Elvan, "Artık yatırım yapma zamanı. Dünya ekonomisi başta, Avrupa olmak üzere dünya ekonomisinde çok ciddi bir canlanma başladı. 2018 yılı için, 2011 yılından sonra en yüksek büyüme oranının gerçekleşeceği ifade ediliyor. Dünyadaki büyüme rakamları sürekli yukarı yönlü revize ediliyor. Yani canlı bir Avrupa pazarı ve dünya pazarı görüyoruz. Böyle bir ortamda mutlaka yatırım yapmalıyız, bu fırsatı Türkiye olarak değerlendirmeliyiz. Ülkenize, paramıza, kendinize güvenin, gelin bu yatırımları yapalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Lütfi Elvan, yatırımlar için Türkiye'de yer alan teşvik tedbirleri ve destekler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA