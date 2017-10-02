'Emek, alın teri ve istihdam dostu bir büyümeyi hedefliyoruz'

02 Ekim 2017

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 10'uncu Avrupa Bölge Toplantısı dün İstanbul’da başladı. Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen toplantının açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşa çalışacakları iyi bir iş imkanı sunmanın her hükümetin görevi olduğunu dile getirdi. Yıldırım, “Türkiye son 10 yılda iş gücüne katılım açısından yüzde 45’lerden yüzde 55’lere yükseldi. Bizim politikalarımızın esası insanlarımızı mutlu etmek, hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak ve kendilerini ülkelerinin mutlu, gurur duyduğu bir vatandaş haline gelmesini hissettirmek. Bu yüzden de sosyal adaleti, gelir dağılımındaki birbirine yakınlığı, çalışma hakkını, iş güvenliğini, iş güvencesini ve örgütlenmeyi son derece önemsiyoruz" dedi.

'İstatistiklere değil mutluluğa bakıyoruz'

Kalkınmanın en önemli unsurunun elde edilen istatistikler, grafikler değil, vatandaşların mutluluğu, huzuru ve refahı olduğunu anlatan Yıldırım, "Bizim politikalarımızın esası insanlarımızı mutlu etmek, hayatını kolaylaşırmak, yaşam kalitesini artırmak ve kendilerini ülkelerinin mutlu, gurur duyduğu bir vatandaş haline gelmesini hissettirmek. Bu yüzden de sosyal adaleti, gelir dağılımındaki birbirine yakınlığı, çalışma hakkını, iş güvenliğini, iş güvencesini ve örgütlenmeyi son derece önemsiyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun hem Türkiye hem de civar ülkeler için önemli bir fırsat olmaya devam edeceğini ifade eden Yıldırım, büyük önem verdikleri genç işsizliğin önüne geçmek için 'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi'ni hedefl ediklerini ve bu belgenin tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.

'Artık ücret sendikacılığı devri bitti'

Çatışma yerine uzlaşma, işbirliğini esas alan bir yaklaşımla geleceği inşa etme ihtiyacı bulunduğunu işaret eden Başbakan Binali Yıldırım, "Küreselleşemenin yanında teknolojik değişimler, demografik değişimler, ekonomik ve sosyal gelişmeler karşısında insanlar gelecekten doğal olarak kaygı duyuyor. Bilinen bazı meslekler ortadan kalkıyor. Yeni meslekler geliyor. Sanal gerçeklik diye birşey var, robotlarla iş yapma. Emek yoğun alınteri yerini, akıl terine bırakıyor" diye konuştu. Yıldırım, bütün bu değişime karşı ülkenin hem dinamik tedbirler alması hem de işveren-işçi tarafl arının iş yerinin de devamını esas alarak değişimi-dönüşümü gerçekleştirmesi gerektiğini belirterek, sendikacılığın da artık ücret sendikacılığı olmaktan çıktığına dikkati çekti. Bu sendikacılık anlayışının çok eskide kaldığını ifade eden Yıldırım, 30- 40 yıl önceki "Ben alacağım ücrete bakarım, gerisi beni ilgilendirmez" biçimindeki sendikacılık anlayışının artık bittiğini söyledi.