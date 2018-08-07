Emekli ikramiyelerinde tarih belli oldu

07 Ağustos 2018

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için tarih duyuruldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilere her iki bayram öncesi ödenecek bin TL ikramiyenin bu yıl ikincisinin 16 ve 17 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Selçuk yaptığı yazılı açıklamada Kurban Bayramı için toplam 11,77 milyon emekli ve hak sahibine, yaklaşık 10.42 milyar TL ikramiye ödeneceğini söyledi.

Hükümet seçim öncesi emeklilere kalıcı yılda iki kez ikramiye ödenmesine kadar vermişti. Bu ikramiyenin kamuya maliyeti yıllık yaklaşık 22 milyar TL olması bekleniyordu. İlk ödemeler Ramazan Bayramı döneminde gerçekleştirilmişti.

Bin lira bayram ikramiyesi, ilk olarak Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin banka hesabına yatırılacak. Ertesi gün ise Emekli Sandığı emeklileri ikramiyelerini alacak.

Kaynak: Reuters