Emekli maaşının kök aylığına seyyanen zam yapılacak mı? 'En düşük emekli maaşı 13 bin lira olabilir'

Emeklilere yüzde 25'lik zam teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Birçok kesim zammı yetersiz bulurken, artışın kök aylıklara yansıtılması nedeniyle 7 bin 500 lira alan emeklilerden bazısı hiç artış görmeyecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü açıklamasında "İlk olarak memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 binlik artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına da yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" dedi.

Milliyet'e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşının kök ücret olarak 5 binler seviyesinde olduğunu belirterek "Biz 8 bin TL seyyanen zamla artırırsak yüzde 160’lık artışa tekabül ediyor. 13 binler seviyesine geliyor" ifadesini kullandı.

Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü: "En yüksek emekli maaşı 20 binler seviyesinde, 8 bin TL eklersek yüzde 40’lık artış yapıyor. Hakkaniyetsiz ücret dengesinin burada yapılmaması gerekiyor. Yüzde 25 enflasyonun üzerinde bir artış bence yeterli değil. Yüzde 30 seviyesinde artış yapılması gerektiğini düşünüyorum.

8 bin TL seyyanen zam artışı emeklilerin ücretlerinde dengesizliğe yol açar. Sigorta primi yüksek ödeyenle düşük ödeyen arasında dengesizliğe sebebiyet verir. Bizim önerimiz de bu yüzde 25’lik zammın yüzde 30’a çıkarılması yönünde.

Kök maaş ve ek ödeme nereden öğrenilir?

Zaten emeklilerimiz maaşlarına yüzde 4 artış alıyorlar. Normalde emeklilerin almış olduğu bir vergi iadesi vardı. Bu iade kaldırılınca ek ödeme şeklinde kök maaşlarına yani en düşük maaşlara yüzde 5, daha yüksek maaşlara yüzde 4 ek ödeme yapılıyor. Emeklilerimiz e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini girdiği zaman kök maaşları üzerinden aldıkları ek ödemeyi görebilirler.

Emekliler buna ilişkin zaten bayram ikramiyesi alıyorlar. Sigorta primini daha yüksek ödeyenlerin, sigorta primlerini daha az ödeyenle aradaki makasın açılmaması, ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılabilmesi adına seyyanen zam değil, oransal bir artışın yapılması gerektiğini düşünenlerdenim. Mutlak suretle bekliyoruz, en düşük emekli maaşı 7500 TL, onun da 10 bin TL seviyesine çıkması gerekiyor. Asgari ücretle aradaki makasın açılmaması gerekiyor.”