Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı tutarı için binlerce emekli, nisan ayı maaşlarının yatmasını bekliyor. Ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar, yarın hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyelerini almaya başlayacak.
SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri yarın ödenmeye başlayacak.
Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olan vatandaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri 14 Nisan Cuma günü hesaplarına yatırılacak.
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.
Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da
- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.