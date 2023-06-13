Emekli maaşları ve ikramiyeler ne zaman yatacak?
Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi bayram tarihinin yaklaşmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Emekli maaşı bayram ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, bayram ikramiyesi ve emekli maaşlarının kurban bayramı öncesinde ödeneceğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda yükseltilen bayram ikramiyesi, hesaplara 2 bin TL olarak yatacak.
Kabine toplantısı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayramı ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulunarak;
Kurban Bayramı ikramiyesi bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bayram tatili 26 Haziran'dan itibaren başlayacağı için ikramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.
Emekli ikramiyesi kimlere ödenecek?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri
– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri