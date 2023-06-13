Emekli maaşları ve ikramiyeler ne zaman yatacak?

Kabine toplantısı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayramı ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulunarak;

Kurban Bayramı ikramiyesi bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bayram tatili 26 Haziran'dan itibaren başlayacağı için ikramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.

Emekli ikramiyesi kimlere ödenecek?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri