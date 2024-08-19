Emekli olacaklar dikkat! Dilekçe tarihine göre maaştaki yüzde 35'lik kayıp bir cümleyle çözülebilir

Emeklilik dilekçesini 2024’te verenler, 2025’te emekli olanlara göre yüzde 30 - 35 oranında daha fazla emekli maaşı alacak. Yani 2025’te emeklilik dilekçesi verenler aleyhine bir durum söz konusu… Ancak bu olumsuz tablo sadece 2025’te emeklilik dilekçesi verenleri kapsamıyor. Çalışmaya devam eden milyonlarca kişinin e-Devlette görünen emekli aylıkları da bu düşüşten etkilenecek.

Çalışmaya devam etmekte olan SSK’lı (4/a), BAĞ-KUR’lu (4/b) ve 4/c’li herkesin emekli aylığı 2025’ten itibaren bugünkü seviyeden daha düşük olacak. Yalnızca sigortalı çalışmaya 14 Ekim 2008 ve öncesinde başlamış olup 5434 Sayılı Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olan memurlar etkilenmeyecek.

Sigortalı çalışmakta olanlar uzun süredir e-Devlet’e girdiklerinde bugün emekli olsalar ne kadar aylık bağlanacağını görebiliyorlar. Çalıştıkları her ay emekli aylıklarının ne kadar arttığını takip edebiliyorlar.

e-Devlet’te şu an görünmekte olan aylık, bu yılın ocak ayındaki yüzde 49,25 ve temmuz ayındaki yüzde 24,73 oranında zamma göre hesaplanmış bulunuyor. Altı aylık dönemlerdeki bu zamlar yıllık yüzde 86,16 artışa karşılık geliyor. Dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler sistemde şu an görünen emekli aylığını alacaklar.

Ocak 2025’te yeniden hesaplanacak

Ocak 2025’e gelindiğinde ise SSK, BAĞ-KUR ve 4/c’lilerin sistemde görünen emekli aylıkları yeniden hesaplanacak.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; örneğin, Ocak 2024’te ‘zamsız’ 16 bin 612 TL olan aylık şu an sistemde 30 bin 925 TL olarak görünüyor. 2024’te enflasyon yüzde 38, milli gelirdeki büyüme hızı da yüzde 4 çıkarsa aynı aylık Ocak 2025’te ‘zamsız’ 23 bin 124 TL’ye düşecek. Bu, emekli aylıklarının yüzde 86,16 zam yerine Ocak 2025’te yüzde 39,20 oranında zamma göre hesaplanması anlamına geliyor.

Yıllık enflasyon yüzde 38 çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 10,64 oranında zam yapılacak. Bu zamdan dilekçeyi 2024 yılında verenler de vermeyenler de yararlanacak.

Çalışmaya devam etmekte olan örneğimizdeki kişinin emekli aylığı ocak ayında e-Devlet’te 25 bin 584 TL olarak görünmeye başlayacak. Dilekçeyi 31 Aralık 2024 tarihinde vermiş olan kişinin emekli aylığı ise gelecek yıl ocak ayında zamla birlikte 34 bin 215 TL olacak. Aradaki fark yüzde 34’e ulaşacak.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini orta noktası yüzde 38 olmak üzere yüzde 34 ile yüzde 42 arasında yer alıyor. Enflasyon ne kadar düşük çıkarsa çalışmaya devam etmekte olanların aylıkları ocak ayında düşecek.

Bakanlık haksızlığı gidermek için çalışıyor

Edindiğimiz bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dilekçe tarihine göre ortaya çıkan farkın giderilmesi için bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmanın nasıl sonuçlanacağını, ne tür bir çözüm getirileceğini henüz bilmiyoruz.

Emekli aylığındaki düşüşten, henüz emeklilik koşullarını yerine getirmemiş olup boşta veya çalışmaya devam ederek koşulları yerine getirmeyi bekleyen herkesi korumak için “2024 yılında güncelleme katsayısı 1,8616 olarak uygulanır” şeklinde bir düzenleme yapılması gerekir. Böyle bir düzenleme yapıldığında e-Devlet’te görünen emekli aylıkları ocak ayında düşmez. Boşta veya çalışmaya devam ederek emeklilik koşullarını yerine getirmeyi bekleyen herkes düşüşten korunmuş olur.

Buna karşılık sadece 2024 yılı itibarıyla emeklilik koşullarını yerine getirmiş olup emeklilik dilekçesini 2025 veya daha sonrasına erteleyenlere yönelik bir düzenleme yapılırsa, emekliliği henüz hak etmemiş kişiler bundan yararlanamaz. Emekliliğe 2025 veya daha sonra hak kazanacak kişilerin emekli aylıkları, gelecek yıl yukarıda anlattığımız şekilde düşer.