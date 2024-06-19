Emekli olacaklar dikkat! 'Ne zaman emekli olunmalı' sorusuna dikkat çeken yanıt: İşte kritik tarih

Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zamları için gözler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına çevirdi. Bir yandan da emekliliğe gün sayan vatandaşlar "Ne zaman emekli olunmalı" sorusunun yanıtını arıyor. "Enflasyonist ortamda en doğru emeklilik kararı hangi dönemde verilmeli" sorusunun yanıtı tartışılırken Hürriyet yazarı Noyan Doğan, konuyu mercak altına aldı. Doğan'ın yazısının ilgili bölümünde verdiği yanıt şöyle:

"Emekli aylığının belirlenmesinde tek etken enflasyon değil. Aylık hesaplanırken, brüt maaş, SGK’ya dönen prim tutarı, ödenen prim gün sayısı, aylık bağlama oranı, enflasyon, milli gelirdeki büyüme hesaba katılıyor. Hesaplanan emekli aylığı da geçmiş 6 aylık enflasyon oranında arttırılıyor. 2000 yılı öncesi girişli olanlar için yıllık ortalama kazanç hesaplanıyor ve aylık bağlama oranının yüzde 60’ı, katsayı için de 1.2000 alınıyor.

"Emekli olunacak tarihte önemli"

Gerek enflasyonun gerekse de büyüme hızının yüksek olması emekli maaşını ciddi etkiler. Ayrıca emekli maaşına yapılan zamların enflasyonun altında kalması ya da üstünde olması da emekli olunacak tarihte önemlidir. Bu durumda hedeflenen enflasyona göre 2024 yılında enflasyonun 2025 yılındaki hedef enflasyondan daha yüksek olacağı düşünülecek olursa bu yılın sonunda emeklilik dilekçesi verilmesi söylendiği gibi avantajlı olabilir."