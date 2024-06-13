Emekli zammı, asgari ücret, en düşük emekli maaşı... Uzmanı tek tek açıkladı, rakam verdi

Asgari ücrete Temmuz’da ek zam gelecek mi? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı’ndan (4c) emekli olanların zam oranı ne kadar olacak? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, CNBC-e’ye konuştu, milyonların yanıtını beklediği sorulara cevap verdi.

Okan Güray Bülbül’ün açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde kaç zam alacak?

* Şu an için SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammıyla ilgili net veri şu, halihazırda 22,72'lik zam söz konusu. Temmuzda kümülatif yüzde 27'lik bir zam söz konusu olacak. Bunun üzerine bir zam olur mu? İyimser bir beklentiye girmek mümkün değil. Bunun 30'a tamamlanması şeklinde uygulama tasarruf tedbirleri politikasının dışında olacaktır.

Memur ve memur emeklilerinin zammı ne kadar olur?

* Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme hükümleri geçerli. Toplamda memur zammı yüzde 21,5 civarında olacak. Emeklilerin zammının eşitlenmesi çok beklenen bir şey değil. Kesin yapılmayacak diye bir şey de yok.

En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

* Kök aylık dediğimiz bir şey var. 3,7 milyon emeklinin ödenen aylığında kök aylık 10 bin liranın altında. Yüzde 27 zam olursa bazılarının kök aylığı 10 binin üzerine çıkamıyor. 8 bin TL kök maaştan itibaren 10 bin liranın üzerine çıkılabiliyor. Burada beklenti 10 bin rakamının yukarı çekilmesi. En düşük aylık 12 bin veya 12 bin 500 TL civarına çekilebilir. Böyle bir beklenti var.

Asgari ücret Temmuz’da artacak mı?

* Çok net bir şekilde asgari ücrette ikinci bir zammın olmayacağı ifade edildi. Halihazırda bir sinyal alamadık. Somut bir beklentiye girmek çok mümkün değil. Artırılabilir ama şu an için ne komisyon göreve çağrıldı ne de bir beklenti var. Bayramdan sonra böyle bir gelişme söz konusu olabilir. Komisyon göreve çağırılmazsa bile asgari ücrette enflasyon karşısında ciddi bir erime olduğu ortada. Burada somut bir düzenlemeye ihtiyaç var. Umarım bayramdan sonra bu yönde bir adım atılır.