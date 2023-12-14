Emekli zammı ne kadar olacak?

Açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca emekli yeni yılda geçerli olacak olan maaş zammı için bekliyor ancak yapılacak zam oranı 2024 yılının daha zor geçmesine neden olabilir. 16 milyon emekli ortalama 8 bin lira seviyesinde maaş alırken, yapılacak emekli zammının kök aylıklara yapılması halinde anca sıfır zam ya da düşük zam alabilecekler.

Emekli zammı için enflasyon belirleyici olurken Temmuz-Kasım aylarını kapsayan 5 ayda enflasyon yüzde 33.66 oldu. Enflasyonda Aralıkta yüzde 3 çıkması halinde ocakta emekli aylıklarına yüzde 37.67 zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 10.300 TL olacak.

Memur emeklisine yüzde 50 zam

Sözcü'nün haberine göre Memur ve memur emeklilerinin maaşına temmuz ayında refah payı ve seyyanen ödemeler hariç yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Bu hesaba göre, memur ve emeklilerinin son 5 aylık dönemde yüzde 26.09 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Yılbaşında verilecek net zam için şimdi aralık enflasyonu bekleniyor. Aralık enflasyonunun yüzde 3 civarında gerçekleşmesi halinde, memur ve emeklisinin enflasyon farkı alacağı yüzde 29.88’e çıkacak. Yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yılbaşında kümülatif zam yüzde 49.36’ya ulaşacak. Böylece en düşük memur maaşı 32 bin 865 TL, en düşük memur emekli aylığı da 12 bin 930 lira civarında oluşacak.

Toplu sözleşme zammı verilmeyen işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise sadece geçmiş 6 aylık enflasyon kadar zam yapılıyor. Aralık ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 3 gerçekleşirse, yılın başında söz konusu emeklilere 37.67 zam yapılacak. En düşük 7 bin 500 lira olan emekli aylığı da ilave zam yapılması halinde 10 bin 325 lirada kalacak.