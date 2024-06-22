EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024: Emekli maaşına zam için konuşulan 4 formül... Zam oranı ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaş zammı için temmuz ayı bekleniyor. Her yıl 2 kez toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre temmuz ayında zam alacak. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşına zamda konuşulan formüller neler?

Emekli maaşına zam ne kadar olacak?

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu. Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı. Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.

Emekli maaşına zam için konuşulan formüller

* Milliyet'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için halen 10 bin TL olan en düşük aylığa enflasyon farkının üzerine bir artış yapılmadığı takdirde, kök aylıkları 6 bin - 8 bin TL bandında olan bu kesim, ara zam döneminde devlet katkısıyla 10 bin lira almaya devam edecek, aylıklarına enflasyon zammı yansımayacak. Ara zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi talepler arasında.

* Beklenti, Hazine katkısıyla kök aylıklar değişmeksizin 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirleneceği yönünde. Dillendirilen bir diğer formül ise kök aylıkların yükseltilerek 10 bin liraya çekilmesi.

* Temmuzda memur emeklilerinin aylıklarında da refah payı beklentisi var. Yılbaşında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarının memur emeklileriyle eşitlenmesi nedeniyle, temmuzda emekli memurun zam oranlarının geride kalması öngörülüyor.

* Burada da bütün emeklilerin zamlarının eşitlenmesi yönünde talep bulunuyor. Ancak şu anda emekliler için netleşen herhangi bir formül bulunmadığı, eğer bayram izninin dönüşünde yeni bir gelişme olmazsa, emekli aylıklarının enflasyon oranında zamlanmasının beklendiği belirtiliyor.